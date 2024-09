La divulgazione anticipata di miliardi di dollari di aiuti per l'Ucraina da parte degli Stati Uniti, ha fatto sì che il Congresso non potesse includere l'estensione nella legislazione sulle spese di emergenza

Il pacchetto iniziale di aiuti militari, previsto per arrivare già mercoledì, ammonta a $375 milioni, secondo gli ufficiali della difesa. Successivamente, il valore dei pacchetti successivi è previsto aumentare significativamente, data la rapida avvicinarsi della scadenza dell'autorizzazione rimanente. Nonostante gli annunci imminenti, la consegna delle armi sarà ritardata a causa delle scorte sempre più esigue di armi e attrezzature statunitensi destinate all'Ucraina, come riportato in precedenza da CNN.

L'amministrazione Biden detiene circa $6 miliardi di autorità di prelievo presidenziale, che consentono la distribuzione di armi e attrezzature all'Ucraina prima della scadenza alla fine del mese. Il Pentagono ha fatto pressione sul Congresso per prorogare l'autorità nel prossimo anno fiscale per mantenere la flessibilità degli Stati Uniti nell'offerta di forniture essenziali per aiutare l'Ucraina nel suo conflitto con la Russia.

L'opposizione interna della Camera dei Rappresentanti repubblicana ha ostacolato l'inclusione di questo linguaggio nel bilancio, secondo una fonte vicina alla situazione. La posizione della Camera dei Rappresentanti repubblicana riguardo al finanziamento per l'Ucraina è profondamente frammentata.

Mercoledì, la Camera è prevista per approvare rapidamente il bilancio provvisorio e successivamente sospendere i lavori fino alle elezioni post-novembre. Il Senato potrebbe prendere in carico questa misura di finanziamento già mercoledì sera o giovedì mattina, in coincidenza con la visita prevista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Campidoglio degli Stati Uniti.

Zelensky ha costantemente sollecitato gli Stati Uniti e altri paesi a fornire armi aggiuntive all'Ucraina e ha sostenuto restrizioni meno stringenti degli Stati Uniti sull'uso delle sue armi contro i bersagli russi oltre i loro confini.

Martedì, Zelensky si è rivolto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, affermando che "la Russia può essere costretta alla pace solo con la forza".

"Questo conflitto non può semplicemente svanire; la tranquillità non può essere raggiunta con il dialogo. È necessario agire", ha sottolineato Zelensky nel suo discorso.

La scorsa settimana, CNN ha riferito che gli Stati Uniti stavano valutando la dichiarazione di consistenti pacchetti di aiuti militari progettati per una consegna graduale nel corso di mesi. In passato, tali pacchetti di aiuti militari con l'autorità di prelievo presidenziale venivano spesso inviati entro giorni o settimane.

Data l'imminente scadenza di miliardi in aiuti militari, gli Stati Uniti sono previsti per annunciare un pacchetto di aiuti complessivo e distribuire le forniture e le attrezzature in un periodo di mesi, trasformando una linea di rifornimento temporanea in un impegno più duraturo.

