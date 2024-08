- La divisione siderurgica di thyssenkrupp vende la sua partecipazione nell'HKM

Thyssenkrupp Steel (TKSE), il maggiore produttore di acciaio tedesco, pianifica di alienare la sua quota in Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) come parte di un programma di ristrutturazione. Sigmar Gabriel, presidente del consiglio di sorveglianza di TKSE, ha confermato questo venerdì sera, descrivendolo come un componente chiave del programma di ristrutturazione pianificato, ma ancora da finalizzare, dal consiglio di amministrazione.

TKSE detiene il 50% delle quote di HKM, mentre Salzgitter detiene il 30% e il produttore francese di tubi Vallourec detiene il 20%. HKM impiega circa 3.000 persone e produce annualmente circa due milioni di tonnellate di acciaio per TKSE. TKSE mira a ridurre la sua capacità di produzione di acciaio a Duisburg.

In caso di vendita non fattibile, HKM verrà chiusa. "L'obiettivo principale è vendere la nostra quota in HKM e garantire l'occupazione", ha dichiarato Gabriel dopo una riunione del consiglio di sorveglianza. In caso di vendita non possibile, TKSE sta lavorando su una soluzione di chiusura consensuale con gli altri proprietari, garantendo nessun licenziamento. TKSE è già in trattative con una società di partecipazione per una vendita, dando la priorità alla completezza piuttosto che alla velocità.

Il programma di ristrutturazione del consiglio di amministrazione, che include tagli al personale, è stato discusso ma non ancora approvato. Ciò è dovuto a domande pendenti sulla futura finanziamento della società di acciaio da parte della sua società madre, Thyssenkrupp, che sta preparando la sua divisione di acciaio per l'indipendenza. Il primo passo è stato l'ingresso del miliardario ceco Daniel Kretinsky's energy company EP Corporate Group (EPCG) con una quota del 20% la scorsa settimana, con trattative in corso per un ulteriore 30%. Kretinsky ha partecipato alla sua prima riunione del consiglio di sorveglianza venerdì.

Un parere esperto neutrale sulle prospettive di finanziamento per i prossimi cinque anni deve essere preparato, con il programma di ristrutturazione da discutere sulla base di questo. Si prevede che verrà presentato quest'anno.

Il CEO di TKSE, Miguel López, ha citato la bassa domanda, i costi energetici elevati, la sovracapacità e gli importazioni asiatiche a basso costo come motivi per la ristrutturazione pianificata a maggio. La divisione di acciaio ciclica è stata un punto focale del tradizionale conglomerato, che ha le sue radici nell'industria dell'acciaio, per anni. Circa 27.000 persone lavorano nella divisione di acciaio, comprese 13.000 a Duisburg. Thyssenkrupp impiega circa 100.000 persone in totale.

TKSE sta esplorando la possibilità di vendere la sua quota del 50% in HKM, che è 'di una larghezza di' circa due milioni di tonnellate, a una società di partecipazione. In caso di vendita non fattibile, TKSE e gli altri proprietari stanno lavorando su un piano di chiusura consolidato per evitare licenziamenti.

Leggi anche: