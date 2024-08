La divisione responsabile delle infrastrutture ferroviarie mira ad aumentare sostanzialmente le tariffe delle rotte, a partire dal 2026.

Per il traffico regionale c'è un aumento del 23,5%, per i viaggi a lunga distanza è del 10,1% e per il trasporto merci del 14,8%. Il processo di ottenimento dell'approvazione dall'agenzia di rete inizia a ottobre. InfraGo, la divisione infrastrutture di Bahn, giustifica il previsto aumento della tariffa delle ferrovie a causa dei costi in aumento, in particolare gli interessi e l'ammortamento, derivanti da un previsto aumento del capitale di Bahn.

La tariffa delle ferrovie è una tassa per l'uso della rete ferroviaria, che ogni società di trasporti è obbligata a pagare. Conosciute come tariffe delle ferrovie, queste tasse sono imposte da InfraGo, la divisione infrastrutture di Bahn.

Varie regioni esprimono preoccupazioni per possibili tagli al traffico locale, come riportato dal "SZ". L'aumento delle tariffe delle ferrovie potrebbe comportare costi aggiuntivi compresi tra 800 milioni e 1 miliardo di euro all'anno per l'operazione di S-Bahn e treni regionali in tutta la nazione.

In Baviera, un aumento dei prezzi viene considerato "insostenibile" con il finanziamento attuale del traffico locale, secondo il dipartimento dei trasporti dello stato. Il ministro dei trasporti del Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Verdi), ha dichiarato che se questi piani saranno confermati, "il traffico ferroviario locale negli stati incontrerà significative sfide". Gli stati non possono semplicemente "sostenere i costi aggiuntivi per compensare il finanziamento insufficiente di Bahn". Hermann ha richiesto che il governo federale sostenga i costi aggiuntivi nel "Süddeutsche".

Dal punto di vista del dipartimento dei trasporti della Sassonia, l'aumento proposto delle tariffe delle ferrovie rappresenta un "significativo carico aggiuntivo". La ministra delle infrastrutture della Turingia, Susanna Karawanskij (Sinistra), ha messo in guardia sul fatto che "la transizione dei trasporti potrebbe inciampare".

