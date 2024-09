- La divinità restaurata rientra nei locali del castello di Schwerin

Dopo mesi di attento restauro, la statua di circa 900 chilogrammi dell'Archangelo Michele tornerà al suo posto sulla cupola del Castello di Schwerin. La statua verrà riposizionata il prossimo mercoledì utilizzando una gru di grandi dimensioni.

Durante i sei mesi precedenti, questa figura in lega di zinco del 1857 è stata sottoposta a un restauro dettagliato in un'officina metallurgica di Berlino. Gli strati iniziali d'oro e di vernice sono stati rimossi manualmente e qualsiasi danno è stato riparato. Successivamente, la statua è stata rivestita con una finitura dorata a due strati in circa 480 ore di lavoro. "L'Archangelo Michele, che sconfigge il drago" - come recita il titolo ufficiale della figura - è stato restaurato per l'ultima volta 30 anni fa.

Secondo l'Ufficio Edilizio e Immobiliare dello Stato di Schwerin, la torre maestosa e la cupola dorata sono state adornate con impalcature per i lavori di ristrutturazione. L'insieme residenziale di Schwerin, a cui appartiene il castello, è stato classificato come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO alla fine di luglio.

Dopo il processo di restauro accurato, la versione "rifrescata" dell'Angelo, noto come Archangelo Michele, riassumerà il suo posto originale sulla cupola del Castello di Schwerin. Il pubblico avrà l'opportunità di assistere a questo evento il prossimo mercoledì, mentre la statua viene delicatamente riposizionata con l'aiuto di una gru robusta.

Leggi anche: