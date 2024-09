La ditta trasforma "La pelle vergine di Mythos" in un'impresa commerciale.

In molte società, la verginità è considerata una virtù significativa. Per mantenere le apparenze, le donne ricorrono a diverse tattiche. Un'azienda della regione del Baden-Württemberg offre capsule di sangue e imene artificiali come soluzioni. La domanda sta aumentando, ma questi prodotti sono oggetto di controversie.

La maggior parte dei clienti effettua un solo ordine e ci sono poche recensioni. Il titolare dell'azienda di Waghäusel, vicino a Karlsruhe, che ha richiesto l'anonimato, lo descrive come "strano". Lui promuove capsule di sangue e "imene artificiali".

Questi sono realizzati con coloranti alimentari e alcuni additivi, che le donne possono inserire nella vagina, sia in una capsula che incorporati in due membrane di cellulosa. La capsula dovrebbe sciogliersi entro due ore e i piccoli frammenti di cellulosa entro pochi minuti, lasciando macchie rosse sul lenzuolo per dimostrare la verginità.

Può sembrare strano, ma è diffuso in molte culture. Ad esempio, in India, il sesso pre-matrimoniale è tradizionalmente visto di cattivo occhio e alcune famiglie esaminano le lenzuola dopo la notte di nozze. Le donne che non sono vergini sono considerate immorali, portando disonore a se stesse e alle loro famiglie. In alcune comunità conservatrici, le famiglie delle spose sono emarginate se c'è il sospetto che lei non sia vergine.

Non sorprende quindi che l'India sia uno dei principali mercati per i prodotti del marchio "VirginiaCare". Vengono spediti in tutto il mondo, comprese altre parti dell'Asia e il mondo arabo.

Discussioni controversie nei workshop

Anche in Germania, la verginità è un argomento di discussione frequente, come confermano i centri di consulenza. Gianna Gentili del centro per la salute delle donne di Stoccarda condivide che c'è una forte domanda nei workshop. "Ci sono spesso discussioni animate". Valentina Sbahi del centro di pianificazione familiare Balance a Berlino dice che donne da tutta la Germania la visitano. "Il 50-60% dei miei clienti è nato qui. Hanno frequentato la scuola qui."

Anche le donne sicure di sé sono influenzate dalle norme culturali prima del matrimonio, ha osservato Jutta Pliefke di Pro Familia. Donne musulmane e quelle di famiglie cattoliche rigorose cercano consiglio. "È un tema ricorrente qui". A volte la minaccia è molto reale. Il ginecologo educa sull'anatomia femminile e sulle opzioni.

Le restaurazioni dell'imene, in cui l'imene viene ricostruito, vengono spesso richieste. Queste operazioni sono più rischiose e costose delle capsule di sangue, dice Sbahi. "E non c'è garanzia che sanguinerà". Consiglia prodotti di sangue artificiali invece.

Terre des Femmes: Evitare di sfruttare situazioni di emergenza

Il pacchetto completo di "VirginiaCare" costa solitamente circa 130 euro. I clienti possono acquistarlo online o in farmacia. Include due capsule di sangue e due "imene artificiali". "Poi le donne possono provare entrambe le opzioni", dice il titolare. I prodotti vengono anche venduti singolarmente. Non rivela le cifre di vendita, ma dice che la domanda è aumentata del 10-20% negli ultimi anni.

"Solo soluzioni di emergenza", dice Lena Henke, rappresentante dei diritti sessuali e riproduttivi dell'organizzazione Terre des Femmes. Strumenti per l'autodeterminazione, non lo sono di certo. Critica in particolare alcuni slogan pubblicitari: "Con affermazioni come 'Hai danneggiato il tuo imene', l'azienda sfrutta la paura di coloro che ne sono colpiti e perpetua i fraintendimenti. Contribuiscono al persistente mito dell'imene e al concetto di verginità". La situazione di emergenza delle donne non dovrebbe essere sfruttata a scopo di lucro.

"Mito dell'imene"

L'organizzazione per i diritti delle donne ha recentemente pubblicato un opuscolo informativo "Non c'è imene: informazioni sull'imene". Come campagne simili sul "Mito dell'imene", chiarisce i fraintendimenti di base: "L'imene non ha nulla a che fare con la verginità". Non c'è un pezzo di pelle che si chiude e si strappa durante la penetrazione. L'imene è un anello di pelle, può avere un aspetto diverso e alcune donne non ne hanno nemmeno uno. E: Non sanguina sempre durante il primo rapporto sessuale.

Argomenti che il ginecologo Pliefke discute ripetutamente - e a volte usa anche uno specchio per aiutare le ragazze e le donne a sviluppare una percezione di sé. "I fatti anatomici spesso non sono chiari."

La semplice chiarificazione durante le lezioni di biologia non è sufficiente, come ha scoperto anche Milena Aboyan. La regista ha fatto un film intitolato "Elaha" proprio su questo argomento, che è stato nominato per il premio tedesco del cinema. In precedenza aveva parlato con la comunità tedesca-curda. "Sentivamo che era il momento di parlarne."

Ora lo mostra in scuole, tra gli altri luoghi, e riceve molti feedback positivi, dice Aboyan. Tuttavia, secondo lei, il tema della verginità è solo un aspetto specifico. "Il patriarcato nella società è un problema generale". Si tratta di donne e corpi femminili sessualizzati. "Dobbiamo cambiare i narrativi."

Non è solo compito delle donne, sottolinea Aboyan. E non è solo un argomento per le famiglie di migranti e migranti. "Il patriarcato non ha origine". Lo stupro all'interno del matrimonio non era un reato in Germania fino al 1997. Pliefke avverte anche contro l'assegnazione di colpe: "Non è molto tempo fa che anche noi eravamo imbarazzati in Germania". L'idea che una sposa dovesse essere vergine era ancora diffusa negli anni '50.

