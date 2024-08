La distribuzione regionale dei costi di ampliamento della rete diventerà più equa a partire dal prossimo anno.

A partire dal prossimo anno, le spese per l'ammodernamento della rete di energia elettrica a causa dell'aumento delle fonti energetiche rinnovabili saranno condivise in modo più equo tra le diverse regioni.

L'Agenzia federale tedesca per la rete ha presentato venerdì una nuova politica, che entrerà in vigore il 1° gennaio, volta ad alleviare le regioni che producono in modo eccessivo energia rinnovabile. "Stiamo semplificando le tariffe equa per residenti e imprese nelle regioni con significativa espansione delle fonti energetiche rinnovabili", ha spiegato il direttore dell'agenzia Klaus Müller.

Le regioni che producono significativamente più energia rinnovabile di quanto ne consumano sopportano costi sostanziali per il miglioramento della rete, che alla fine vengono scaricati sui consumatori locali. Attualmente, le tariffe della rete in grandi parti del nord e del nord-est della Germania sono significativamente più alte che in altre aree a causa della concentrazione di turbine eoliche nel nord e di grandi impianti solari nelle aree rurali.

Da ora in poi, queste spese extra saranno divise tra tutti i consumatori di elettricità in Germania. "Il sostanziale sollievo per le regioni gravate è bilanciato da costi aggiuntivi gestibili per tutti i consumatori di elettricità", ha precisato l'agenzia della rete. Inizialmente, i fornitori di rete con costi sostanziali verranno identificati.

Inizialmente, l'Agenzia federale della rete si aspettava il maggior sollievo per Brandeburgo, Schleswig-Holstein e Sassonia-Anhalt. Le tariffe della rete potrebbero anche diminuire localmente nella Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Baviera e Bassa Sassonia. Le informazioni dettagliate su chi ne trarrà beneficio e chi no saranno rese note entro metà ottobre. Le tariffe della rete rappresentano circa un quarto delle spese totali medie per le famiglie private.

La distribuzione equa delle spese per l'ammodernamento della rete a causa dell'aumento delle fonti energetiche rinnovabili ridurrà significativamente le alte tariffe della rete in regioni come la Meclemburgo-Pomerania Anteriore e la Baviera. La condivisione delle spese per l'ammodernamento della rete dell'energia aiuterà ad alleviare i costi energetici sostanziali sostenuti dai consumatori locali nelle regioni che producono in modo eccessivo energia rinnovabile, come il Brandeburgo e lo Schleswig-Holstein.

