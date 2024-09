La disputa Trump-Harris ha catturato il discorso politico tra gli americani, amplificando le interpretazioni errate riguardo alle questioni dei migranti.

Questo è l'ultimo aggiornamento de "The Revolutionizer", un progetto di inchiesta NBC che tiene d'occhio ciò che i tipici americani percepiscono, consumano ed interagiscono riguardo ai candidati presidenziali durante la campagna elettorale.

Nell'ultimo sondaggio - condotto dal 13 al 16 settembre da Nielsen e Gallup per conto di un team di ricerca di NBC, Harvard University e Stanford University - più della metà di ciò che i partecipanti ricordavano di aver sentito su Harris, e il 40% di ciò che ricordavano di aver sentito su Trump, ruotava attorno al debate presidenziale CBS News del 9 settembre.

Questo spostamento è degno di nota in una corsa dove né il candidato ha ancora trovato un posto distintivo e completo nella mente degli americani, come suggerito dai precedenti sondaggi Revolutionizer. Il sondaggio è stato condotto principalmente prima della diffusione delle notizie sull'apparente secondo tentativo di assassinio sulla vita di Trump.

Dopo il dibattito, il sondaggio ha registrato un picco di sentimenti positivi riguardo ai discorsi su Harris, mentre la conversazione intorno a Trump si è spostata verso toni più negativi - generalmente, l'opposto dello spostamento dei sentimenti seguito dal dibattito tra Trump e il Presidente Joe Biden. E although Harris ha generalmente ricevuto risposte più positive di Trump per tutta la sua campagna, la differenza tra di loro si è ampliata significativamente questa settimana. I nuovi spostamenti del sentiment, il sondaggio ha rivelato, erano principalmente stimolati dal dibattito.

"Da ciò che ho osservato e imparato, c'è un consenso generale che Kamala Harris ha eccelso nel dibattito e sta chiedendo un secondo, ma Trump si sta oppendo", ha commentato un partecipante al sondaggio. Un altro ha elogiato la sua performance, "Ha superato se stessa nel dibattito. Trump non se lo aspettava".

Questa analisi del sentiment non indica che la performance di Trump nel dibattito sia stata male valutata in questo sondaggio, anche se altri sondaggi progettati per misurare le percezioni del pubblico suggeriscono altrimenti tra coloro che hanno seguito. Invece, suggerisce che ciò che gli americani hanno detto sulla sua performance tendeva ad essere incorniciato in termini dannosi.

Anche tra i sostenitori di Trump, i complimenti per la sua performance erano meno diffusi delle critiche per ciò che percepivano come moderazione prevenuta. "Ha performato bene considerando che NBC è un network di notizie prevenuto", ha spiegato un partecipante.

Il tono delle risposte che si concentravano sull'immigrazione ha anche contribuito al sentiment negativo intorno a Trump. I dati più recenti riguardavano una falsa affermazione virale riguardante la città di Springfield, Ohio - prima diffusa dal candidato alla vicepresidenza di Trump, JD Vance, e poi menzionata dall'ex presidente sul palco del dibattito - che ha scatenato un'ondata di ostilità razzista contro la popolazione immigrata haitiana della città. Nelle ultime notizie su ciò che i partecipanti citavano per Trump, le frasi relative a queste affermazioni superavano tutto tranne la frase "debate" stessa.

"Durante il dibattito con Kamala Harris, ha menzionato che alcune persone stavano rubando animali domestici e mangiandoli", ha notato un partecipante al sondaggio. "Non lo dimenticherò mai".

Mentre alcuni partecipanti che facevano riferimento alla storia l'hanno identificata come falsa - uno l'ha descritta come "disinformazione infiammatoria e razzista" - altri sembravano accettare la falsa affermazione come vera. "Ho visto i video del dibattito contro Kamala, dove ha affrontato i problemi degli immigrati", ha risposto un altro. "A quanto pare, mangiano animali".

Ciò che i partecipanti ricordavano di aver imparato su Harris nella settimana precedente si concentrava principalmente sul dibattito stesso, con frasi come "ho visto", "presidenziale" e "politiche" che si univano a "debattito" nella top 10. Nella sua scia, la proporzione di coloro che menzionavano la frase "bugia" per descrivere ciò che avevano sentito su Harris ha raggiunto il suo picco più alto in questo ciclo elettorale e veniva citata da un numero uguale di partecipanti che l'avevano usata in riferimento a Trump.

Un terzo tema legato al dibattito è emerso per Harris: l'endorsement post-dibattito da parte di Taylor Swift. Il nome dell'icona musicale era il quarto termine più citato nei dati post-dibattito e "endorsement" si classificava al decimo posto.

La performance di Harris nel dibattito e l'endorsement successivo di Taylor Swift hanno dominato di recente i discorsi nel mondo della politica. Nonostante i tentativi di Trump di negoziare un secondo dibattito, la percezione pubblica di lui dopo il primo dibattito è stata prevalentemente negativa, spesso incorniciata in termini dannosi.

