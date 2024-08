La disputa sulla routine di Giordania Chiles <unk> Olimpiadi continua, mentre gli Stati Uniti sostengono che il CAS ha inviato e-mail agli indirizzi sbagliati.

La decisione ha portato il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) a richiedere a Jordan Chiles, ginnasta statunitense, di restituire la medaglia di bronzo che le era stata originariamente assegnata.

In una nota stampa del mercoledì, il TAS conferma che, durante l'udienza con gli ufficiali rumeno e statunitense, non c'è mai stata una disputa sul fatto che USA Gymnastics (USAG) avesse mancato il limite di un minuto per contestare il punteggio di Chiles nell'esercizio a terra.

I giudici olimpici avevano inizialmente rivisto il punteggio di Chiles, portandola in posizione per la medaglia di bronzo e facendo scendere Bărbosu dal podio.

"Durante l'udienza, non c'è stata disputa tra le parti sul fatto che l'istanza di Ms. Chiles fosse stata presentata 1 minuto e 4 secondi dopo che il suo punteggio era stato ufficialmente visualizzato sulla lavagna dei punteggi", ha detto il TAS nella sua nota.

"Tutte le parti hanno accettato come chiaro e determinante il rapporto preparato da Omega, l'orologio ufficiale dei Giochi Olimpici, e sottoposto dalla FIG stessa. Nessuna parte ha richiesto l'ammissione di altre prove."

USAG ha dichiarato in precedenza di non essere entrata in possesso di un video che afferma dimostri che la sua istanza era stata presentata dopo soli 47 secondi fino a dopo che il TAS aveva già emesso la sua decisione.

"Il materiale video fornito non era disponibile per USA Gymnastics prima della decisione del tribunale e quindi USAG non ha avuto l'opportunità di sottoporlo in precedenza", ha detto USAG domenica.

Il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) e USAG affermano ora che il TAS ha inviato "comunicazioni cruciali" a indirizzi email errati, impedendo così alle parti di prepararsi adeguatamente per l'udienza.

"Il USOPC contesta fermamente la decisione del TAS a causa di significativi errori procedurali", ha detto il USOPC a CNN giovedì. "Dal 6 all'8 agosto, il TAS ha inviato comunicazioni cruciali a indirizzi email errati del USOPC e USAG, un errore non corretto fino all'8 agosto - tre giorni dopo la presentazione, due giorni dopo il termine per la presentazione delle obiezioni e meno di 24 ore prima dell'udienza.

Ciò ci ha privato del tempo adeguato per rispondere in modo significativo o raccogliere le prove necessarie. Abbiamo informato il TAS delle nostre obiezioni immediatamente."

Entrambe le parti affermano che continueranno a fare appello alla questione.

"Il nostro impegno nella ricerca della verità in questa questione rimane incrollabile", ha detto il USOPC.

Il lunedì successivo, USA Gymnastics ha dichiarato che avrebbe "continuato a perseguire ogni possibile via e processo di appello, compreso il Tribunale Federale Svizzero, per garantire il punteggio, la posizione e l'assegnazione della medaglia giusta per Jordan".

La scorsa settimana, Chiles ha pubblicato quattro cuori spezzati su Instagram, spiegando come stesse "prendendo questo tempo e rimuovendo me stessa dai social media per la mia salute mentale".

Nonostante la controversia in corso, Jordan Chiles continua a eccellere nella sua disciplina sportiva preferita. In mezzo a questa controversia sportiva, il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti e USA Gymnastics hanno espresso il loro impegno nel rovesciare la decisione.

