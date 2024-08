La disputa per la torta di un donatore in uniforme è in una fase calda.

La carne è a volte tagliata sottile come carta, altre volte è grossa. Queste differenze, che hanno un significato culinario per molti amanti del doner, scomparirebbero se una proposta da Istanbul prevalesse. Stanno arrivando proteste dalla Germania in risposta. L'UE sta indagando sul caso.

Dovrebbero esserci regole uniformi per la produzione di carne di doner in tutta l'Europa? E se sì, quali dovrebbero essere? Si sta scaldando una disputa tra il lobby tedesco e turco del doner su queste domande. Lo sfondo è un'iniziativa dell'Associazione Internazionale del Doner (Udofed) con sede a Istanbul. Ha presentato domanda all'Unione Europea per includere il doner nell'elenco delle "specialità tradizionali garantite".

Se la domanda viene accolta, gli spiedini di doner dovrebbero essere prodotti in futuro secondo regole uniformi in tutta l'UE. La gastronomia e i produttori di carne in Germania sono allarmati e si oppongono all'iniziativa con il sostegno del governo federale.

Un punto critico: se la domanda viene accettata, l'uso comune di vitello e manzo giovane, nonché carne di tacchino, per la produzione di doner in Germania diventerebbe illegale. Secondo la domanda turca, il doner deve essere composto da carne di almeno sedicimese bovino o coscia e/o carne di spalla di almeno sei mesi di agnello. L'unica alternativa sarebbe il doner fatto di carne di pollo, che dovrebbe essere fatto dal petto e/o cosce di pollo. Sarebbe anche regolamentato con precisione quali ingredienti sono ammessi nella marinata, quanto spesse dovrebbero essere le fette di carne e per quanto tempo dovrebbero essere marinati.

L'UE esamina le obiezioni dalla Germania

Come andrà a finire la disputa potrebbe decidersi presto. Secondo le informazioni dell'agenzia tedesca di stampa, la fase calda della procedura di esame per la domanda presentata nel 2022 è recentemente iniziata. La Commissione UE, in qualità di autorità competente, sta attualmente esaminando le obiezioni. Se vengono giudicate ammissibili, ordinerà consultazioni per la risoluzione della disputa. Se non viene trovato un solución mutualmente accettabile in queste consultazioni, un comitato di rappresentanti degli Stati membri dell'UE dovrà occuparsi del caso. Questo potrebbe quindi istruire la Commissione con votazione a maggioranza se concedere o meno la domanda.

Tra i principali oppositori tedeschi dell'iniziativa turca c'è il Ministro dell'Agricoltura Cem Özdemir. "Il doner appartiene alla Germania. Come viene preparato e mangiato qui dovrebbe deciderlo ciascuno per sé. Non c'è bisogno di linee guida da Ankara", critica il politico dei Verdi sui social network X.

Ministero e produttori temono conseguenze negative

Inoltre, un portavoce del ministero ha dichiarato che, se la domanda venisse accolta, si potrebbero aspettare effetti economici notevoli per i produttori e i punti vendita. Oltre al ministero, l'Associazione dei Produttori di Doner Turchi in Europa e l'Associazione degli Hotel e Ristoranti Tedesca (DEHOGA) hanno presentato obiezioni all'UE contro la domanda di registrazione del doner come specialità tradizionale.

La DEHOGA argomenta similmente al ministero. Se la domanda venisse accolta, avrebbe serie conseguenze per le attività gastronomiche e i consumatori: "Le conseguenze sarebbero necessariamente nuove denominazioni per i piatti di Döner, con conseguenti ambiguità e mancanza di trasparenza, difficoltà di delimitazione e incertezze giuridiche". È chiaro, ad esempio, che non ci sarebbe più alcun Döner vegetale. Tuttavia, la continuazione della produzione in Germania non sarebbe un problema. A differenza del marchio UE "indicazione geografica protetta", che garantisce che lo champagne, ad esempio, possa essere prodotto solo nella regione francese della Champagne, il marchio UE "specialità tradizionale garantita" è significativamente più debole.

Insalata e salsa ancora a gusto

Secondo il governo federale, il processo di produzione non è legato a una particolare regione e l'unico fattore decisivo è l'aderenza alla ricetta o al metodo di produzione tradizionale. Finora, questa categoria include prodotti come il latte di fieno o la Pizza Napoletana. La preparazione dei piatti di Döner non è influenzata dalla domanda. Ad esempio, non sarebbe regolamentato che tipo di insalata e salsa entrerebbe in un wrap di Döner.

È ancora del tutto sconosciuto perché l'Associazione Internazionale del Döner abbia presentato una domanda che nemmeno l'Associazione dei Produttori di Doner Turchi in Europa approva. Non c'è stata una risposta chiara alle domande dell'agenzia tedesca di stampa su questo argomento e la domanda stessa non spiega perché i metodi di produzione consolidati che sono stati utilizzati in Germania per decenni non dovrebbero più essere utilizzati in futuro.

La domanda si riferisce al fatto che il Döner è diventato un simbolo culturale dell'immigrazione turca in Germania, especially la variante in cui il Döner viene servito con insalata, cipolle, fette di pomodoro e salsa in pane piatto. Secondo l'Associazione dei Produttori di Doner Turchi in Europa, il Döner è stato fatto per la prima volta a Berlino nel 1972 dal lavoratore turco Kadir Nurman, come affermato nella domanda. "Da allora, il nome e il metodo di produzione sono rimasti invariati e si sono diffusi in Germania e in altri paesi europei".

Gli applicanti scrivono che il Dizionario della Lingua Turca del Türk Dil Kurumu descrive il Döner come un tipo di Kebab in cui le fette di carne sono impilate orizzontalmente su una sbarra di metallo, nota come spiedo per Döner, e cotte in posizione verticale davanti a una fonte di calore ruotando intorno al suo asse. Il termine deriva dal verbo "dönmek", che significa "girare" in tedesco. Kebab è un termine generale che viene utilizzato per tutti i tipi di carne che vengono cotti davanti a una fonte di calore e origina dall'arabo.

Intanto, i candidati stanno già arretrando un po'. Non vogliono fare del male a nessuno, men che meno al mercato tedesco, afferma Huriye Özener, consulente dell'Associazione Internazionale del Döner in Turchia all'agenzia di stampa tedesca. Si tratta solo di proteggere la tradizione e la preparazione della carne e di far riconoscere che il Döner viene dalla Turchia. Per quanto riguarda l'uso di manzo e pollo, si potrebbe sedere a un tavolo e discuterne. La procedura di risoluzione delle controversie della Commissione UE potrebbe già iniziare tra qualche settimana.

Di cosa parlano i numeri sul sito dell'Associazione Europea dei Produttori di Döner Turchi:

Stimano che circa 400 tonnellate di döner vengono prodotte ogni giorno in tutta l'Europa, impiegando circa 60.000 persone nel settore. In Germania sola, il settore del döner genera circa 2,4 miliardi di euro di fatturato annuale, con questa cifra che raggiunge circa 3,5 miliardi di euro in tutta l'Europa.

Nel frattempo, il dibattito sul döner in Germania ha portato anche i politici che solitamente promuovono le specialità regionali a dichiararsi fan del döner. Ad esempio, il Ministro Presidente della Baviera, Markus Söder, ha recentemente twittato che il döner è "definitivamente tra i primi 3" dei suoi piatti preferiti, preceduto solo dal maiale arrosto e dal pollo.

Data l'inchiesta in corso dell'UE, è fondamentale per i politici tedeschi e i produttori di carne presentare argomenti forti contro l'iniziativa turca per includere il döner nell'elenco delle "specialità tradizionali garantite". Se l'UE decidesse ultimately di concedere la richiesta turca, i cambiamenti nella produzione e nell'etichettatura della carne di döner in Germania potrebbero rappresentare sfide significative per sia l'industria della carne che i consumatori.

