La disputa confidenziale in corso sulla successione di Murdoch continua a essere protetta, mentre il giudice respinge la richiesta della stampa per il coinvolgimento

Un gruppo di testate giornalistiche, tra cui CNN, The New York Times, NPR e ABC, hanno richiesto al tribunale di rendere pubblico un caso riguardante il trust della famiglia Murdoch e di concedere l'accesso. Tuttavia, il giudice ha respinto questa petizione a causa del elevato livello di riservatezza dei tribunali del Nevada in materia di trust familiari.

Anche se c'è una disputa in corso all'interno della famiglia Murdoch sul controllo delle loro imprese, poiché il patriarca ha 93 anni, tutte le parti hanno approvato la riservatezza del caso.

Questo specifico contesto giudiziario offre una privacy eccezionale, consentendo alle parti e ai giudici di mantenere i casi nascosti dalla vista pubblica fino al punto che non vengono nemmeno elencati nei calendari del tribunale. È stato solo quando The New York Times ha reso pubblico il caso in luglio che ha attirato un po' di attenzione. Il caso, ora visibile nei documenti del tribunale, è semplicemente etichettato come "The Matter of the Doe 1 Trust, PR23-00813".

Nelle loro dichiarazioni legali, gli avvocati della famiglia hanno argomentato che rendere pubblico il caso avrebbe esposto informazioni confidenziali relative alle attività di Murdoch, tra cui Fox News, un canale televisivo via cavo di orientamento conservatore, e The Wall Street Journal. Inoltre, avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza personale di Murdoch.

Il giudice ha concordato, indicando che "un trust familiare, anche quando è un azionista in società pubbliche, è un accordo legale privato, come riconoscono le leggi sulla segretezza".

Il giudice ha accolto la richiesta consentendo la pubblicazione di alcuni documenti relativi al caso. Inoltre, i dettagli riguardanti il giudice e gli avvocati coinvolti sono accessibili al pubblico. Il resto del caso, previsto per iniziare la prossima settimana con la presenza della famiglia Murdoch, rimarrà nascosto.

Nonostante l'interesse dei media per gli affari della famiglia Murdoch, l'estrema riservatezza in materia di affari e trust familiari nei tribunali del Nevada ha impedito una copertura diffusa del caso. Di conseguenza, diverse testate giornalistiche, comprese le pubblicazioni

