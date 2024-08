- La disponibilità a livello nazionale di un calcolatore di emissioni di CO2 specificamente progettato per le operazioni agricole è ora annunciata.

Dresden e Leipzig presentano il loro calcolatore del CO2 per il settore artistico e dello spettacolo, rendendolo disponibile gratuitamente e a livello nazionale. Questa mossa è stata ispirata dall'enorme interesse mostrato da altre città, come dichiarato da Andrea Hensel, esperto di sostenibilità e trasformazione nell'ufficio culturale di Lipsia.

Battezzato come E-Tool Culture, questo strumento è stato premiato con il Premio digitale sassone nella categoria "Società" nel 2023. Questo calcolatore delle emissioni basato sul web per il settore artistico e dello spettacolo può essere utilizzato in modo permanente e gratuito su www.e-tool.de. Non sono previsti costi di licenza, ma non è fornito supporto tecnico.

Una delle principali fonti di emissioni è il trasporto del pubblico e degli artisti.

L'obiettivo dell'E-Tool Culture è quello di compensare le emissioni di CO2 degli eventi e delle istituzioni culturali. Misura diverse fonti di emissioni in base al Protocollo dei gas serra, uno standard riconosciuto a livello globale.

Tra le principali fonti di emissioni figurano l'arrivo e la partenza del pubblico e degli artisti ospiti, il trasporto dell'attrezzatura o delle mostre, l'acquisizione di materiali per il settore artistico e dello spettacolo e i servizi di fornitori esterni come le società di catering.

Il bilancio climatico viene considerato la base per la trasformazione nel settore artistico e dello spettacolo.

"La caratteristica principale dell'E-Tool Culture è la sua facilità d'uso", ha sottolineato il sindaco della cultura di Lipsia. Il bilancio dei gas serra viene reso chiaro e comprensibile anche ai non esperti.

Lo strumento presenta anche una modalità di consulenza e altri strumenti, come uno per valutare la fattibilità finanziaria dei sistemi di pannelli solari. "I bilanci climatici affidabili e ragionevolmente semplici forniscono una solida base per la trasformazione sostenibile delle attività culturali finanziate pubblicamente", ha spiegato il sindaco della cultura di Dresda, Annekatrin Klepsch.

Dresden e Lipsia hanno collaborato con diverse aziende e partner, tra cui il Centro Fraunhofer per la gestione internazionale e l'economia della conoscenza, per sviluppare questo strumento. L'E-Tool Culture è stato costruito sull'strumento esistente dell'iniziativa "Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz" e da allora è stato accessibile gratuitamente a tutte le imprese artigiane.

Dresden e Lipsia hanno già intrapreso diversi passi per la protezione dell'ambiente e la sostenibilità. A Dresda, diverse istituzioni artistiche e dello spettacolo hanno elaborato le proprie strategie di sostenibilità nel progetto "Cultura per il futuro". All'inizio del 2022, 37 istituzioni artistiche e dello spettacolo hanno sottoscritto la "Carta di Dresda per la sostenibilità nel settore culturale".

A Lipsia c'è la serie di eventi "Economia circolare nelle operazioni culturali". In primavera del 2024 è stata istituita una rete di protezione climatica per il settore artistico e dello spettacolo indipendente. Entrambe le città mirano a raggiungere la neutralità climatica entro il 2040.

