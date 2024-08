- La disparità di retribuzione tra i sessi è diminuita.

Despite the progress, donne continuano a guadagnare meno dei loro colleghi uomini, anche nello Schleswig-Holstein. Nel periodo tra il 2006 e il 2023, questo divario si è ridotto, secondo i dati dell'Ufficio statistico del Nord. Negli ultimi tre anni, il divario retributivo grezzo tra i sessi è stato intorno al 12%. Inizialmente, nel 2006, il divario retributivo era del 18%. Nel 2008, il divario retributivo grezzo ha raggiunto il picco del 19%. Da allora, ha iniziato a diminuire.

In tutta la Germania, il divario retributivo grezzo tra i sessi è rimasto intorno al 23% dal 2006 al 2012. Tuttavia, dal 2013, questo divario ha iniziato a diminuire. Nel 2021, le donne guadagnavano in media circa il 18% in meno all'ora rispetto agli uomini.

Spesso, le donne si trovano in professioni e settori che offrono retribuzioni più basse. Le principali cause dei divari retributivi sono le disuguaglianze strutturali. Ad esempio, le donne tendono ad essere più presenti in settori e professioni che offrono retribuzioni più basse. Inoltre, le donne sono più spesso impiegate a tempo parziale, il che si traduce in retribuzioni orarie lorde medie più basse.

Tuttavia, c'è una parte del divario retributivo che non è spiegata - il cosiddetto "divario retributivo grezzo tra i sessi". Questo si riferisce alla differenza retributiva che persiste anche quando i dipendenti hanno caratteristiche simili.

Nello Schleswig-Holstein, questo divario grezzo è stato in aumento dal 2014, raggiungendo il 7% nel 2023. Pertanto, le donne con qualifiche, responsabilità e storia lavorativa simili guadagnano in media circa il 7% in meno all'ora rispetto agli uomini. In tutta la Germania, questa cifra era del 6% nel 2023.

Nella discussione sui divari retributivi, è importante considerare sia il divario retributivo grezzo che quello grezzo tra i sessi. Nonostante la riduzione del divario grezzo, il divario retributivo grezzo tra i sessi per le donne nello Schleswig-Holstein è in aumento, rivelando un problema persistente di disuguaglianza retributiva tra i sessi. A livello globale, affrontare questo problema richiede di comprendere e affrontare le disuguaglianze strutturali che contribuiscono a questi divari, poiché le donne sono spesso sovrarappresentate nei settori e nelle professioni a bassa retribuzione e sono più propense a lavorare part-time.

Leggi anche: