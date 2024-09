La disoccupazione cessa di essere la principale ragione di obblighi finanziari al di là delle capacità

La disoccupazione un tempo era sinonimo di povertà e difficoltà finanziarie. Questo legame è persistito per un certo periodo, ma secondo analisi recenti degli esperti, i fattori principali che causano i problemi di pagamento dei consumatori sono cambiati.

In Germania, la malattia e la dipendenza hanno superato la disoccupazione come principali cause di problemi debitori. Secondo il "Rapporto sull'indebitamento 2024" pubblicato dall'Istituto dei Servizi Finanziari (IFF) e riportato da Welt, nel 2023 il 18,4% dei casi era dovuto a problemi di salute, mentre la perdita del lavoro rappresentava il 17,5%. Seguivano il divorzio/separazione, il basso reddito e le abitudini di spesa personali.

Gli esperti ritengono che questo cambiamento sia dovuto al robusto mercato del lavoro tedesco e alle transizioni demografiche. "Abbiamo un mercato del lavoro con una carenza di lavoratori qualificati e posti di lavoro, quindi la perdita del lavoro è meno preoccupante", ha dichiarato Patrik-Ludwig Hantzsch, responsabile della ricerca economica dell'agenzia di credito Creditreform.

Per quanto riguarda i tipi di debito, i prestiti rateali sono in cima alla lista, seguiti dai debiti verso enti pubblici, come le tasse o i contributi sociali non pagati. "I prestiti rateali giocano un ruolo significativo nei problemi debitori in Germania", ha dichiarato Hanne Roggemann, uno degli autori del rapporto IFF.

Attenzione alle offerte "Compra ora, paga dopo"

Quasi il 20% delle persone che cercano consigli ha almeno un debito derivante da prestiti rateali, inclusi gli "acquisti ora, pagamenti dopo". La Federazione delle Organizzazioni dei Consumatori e l'IFF consigliano di evitare questi schemi a causa delle alte commissioni di mora e della confusione sulle condizioni. Il rapporto non rappresentativo sull'indebitamento ha analizzato circa 200.000 casi di consulenza dal 2008 al 2023, con circa 24.000 dell'ultimo anno.

