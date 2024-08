Il Devoto, o alternativamente, il Follower in questo contests - La Disney sta interrompendo il franchise di Star Wars.

Sembra che la serie "The Acolyte," che ha trasmesso solo una stagione su Disney+, sia stata cancellata da Lucasfilm, secondo quanto riportato dalla rivista di settore "Deadline." La notizia si basa su fonti anonime.

La cancellazione della serie non è stata una sorpresa, considerato il presunto scarso riscontro del pubblico. Disney+ solitamente rivela solo i dati di streaming per le serie di successo.

Calo significativo delle visualizzazioni dopo un inizio promettente

Secondo Nielsen, società che monitora anche i dati di audience televisiva, l'episodio finale della prima stagione è stato visto per 335 milioni di minuti in una settimana. Questo dato segna il finale più debole per una serie "Star Wars" su Disney+, secondo i dati di Nielsen.

Tuttavia, la serie è partita con il piede giusto. Il suo doppio episodio di debutto è stato visto 4,8 milioni di volte il 4 giugno 2024, rendendolo il più visto della stagione su Disney+, secondo Nielsen. Tuttavia, gli spettatori sono diminuiti gradualmente.

Acclamata dalla critica, divisiva tra i fan di "Star Wars"

"The Acolyte" ha ricevuto elogi dalla critica, ma ha diviso i fan di "Star Wars." Molti fan sostengono che la serie si allontana troppo dal canone stabilito e che è troppo "politicamente corretta" a causa del suo cast diversificato.

Amandla Stenberg (25), un'attrice non binaria, interpreta il personaggio principale. Ha parlato di aver ricevuto commenti razzisti per il suo ruolo. Stenberg interpreterà una giovane Osha che si allea con il Jedi Master Sol, interpretato da Lee Jung-jae (51), noto per il suo ruolo in "Squid Game." Nel cast ci sono anche Charlie Barnett (36) di "Chicago Fire" e Carrie-Anne Moss (56), famosa per il suo ruolo in "The Matrix."

Despite Lee Jung-jae's excellent performance in "The Acolyte," the controversy surrounding the show's alleged political correctness and departure from established "Star Wars" canon might have contributed to its viewership decline. Moreover, the series failed to maintain its initial viewership numbers, possibly hinting at viewer dissatisfaction.

