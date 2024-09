- La discussione sulle questioni migratorie con la coalizione dei semafori è fallita a favore di Merz.

Friedrich Merz, capo del gruppo dell'Unione, ha dichiarato che le trattative con l'amministrazione del semaforo per stringere le regolamentazioni sull'asilo sono fallite. La coalizione sembra incapace di attuare rigide respinte ai controlli alla frontiera tedesca, ha dichiarato Merz a Berlino. "Questo tentativo di trovare una strada comune è fallito", ha aggiunto.

Il lunedì e il martedì c'erano ancora forti segnali che erano pronti per respinte complete, ha menzionato Merz. Ritiene che "ancora una volta i Verdi hanno bloccato nell'ombra e hanno fatto in modo che l'SPD e l'FDP non potessero spingersi così lontano come avevano promesso". Si preoccupa che le decisioni attuali porteranno ad un aumento della migrazione.

Merz: Scholz avrebbe dovuto esercitare la sua autorità di guida

Ha criticato la mancanza di iniziativa del cancelliere Olaf Scholz (SPD). "Avrebbe dovuto utilizzare la sua autorità di guida in questa situazione e farla valere". Non era necessario alcun atto legislativo nel Bundestag né alcuna regolamentazione giuridica, secondo Merz. "Il cancelliere federale avrebbe potuto emanare un ordine corrispondente. Non lo fa. L'amministrazione è senza timone".

"Avrei preferito un diverso esito, ma questa è la realtà di questa coalizione del semaforo e soprattutto la realtà della paralisi decisionale dei tre partner di coalizione, che trovano sempre più difficile trovare un punto d'incontro", ha detto Merz. Questa settimana il Bundestag esaminerà le proposte di legge della coalizione e dell'Unione - ad esempio, sui benefici per i richiedenti asilo, sulla prevenzione dei crimini e sulle leggi sulla sicurezza. "Siamo tornati alla procedura parlamentare standard". Tuttavia, la storia dimostra che alla fine prevale il minimo comune denominatore della coalizione. "Non sarà sufficiente per affrontare rapidamente i problemi".

Si preoccupa che il fallimento delle trattative potrebbe avvantaggiare l'AfD nelle elezioni del Bundestag, ha avvertito Merz. "Se i problemi non saranno risolti entro allora e le probabilità sono scarse oggi, se i problemi non saranno risolti entro allora, allora i populisti di destra e di sinistra in questo paese trionferanno di nuovo".

La Commissione, probabilmente riferendosi alla Commissione europea, potrebbe dover intervenire se la coalizione non riuscisse a far rispettare regolamentazioni sull

Leggi anche: