A seguito dell'aggressione con coltello a Solingen e con le elezioni statali nell'est in arrivo, le discussioni sulle leggi di espulsione più severe e sulle regolamentazioni delle armi più strette stanno aumentando. Il leader della CDU Friedrich Merz ha irrigidito nuovamente la sua posizione contro il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) e ha chiesto l'interruzione dell'accoglienza dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan in Germania. C'è qualche movimento al tavolo delle trattative bloccate per regole più severe sul porto di coltelli.

Nel suo "MerzMail" newsletter, Merz ha dichiarato: "Con l'atto terroristico a Solingen, è ora di capire: Non sono i coltelli il problema, ma le persone che li brandiscono. In molti casi, queste persone sono rifugiati e in molti incidenti, le motivazioni islamiche sono evidenti."

La coalizione ha rifiutato tutte le proposte dell'Unione negli ultimi anni. "Da questo weekend, è chiaro: Basta. Ora il Cancelliere federale è chiamato in causa", ha scritto Merz. Ha ribadito le richieste dell'Unione, come le espulsioni in Siria e Afghanistan. Non dovrebbero essere ammessi più rifugiati da questi paesi.

Merz a Scholz: Onora il tuo giuramento

Merz ha invitato il Cancelliere ad esercitare la sua autorità di governo e a liberare i voti sulle leggi necessarie nel Bundestag, in modo che nessun deputato sia vincolato dalla solita disciplina di partito. "Non vogliamo unirci al tuo governo o ricoprire cariche, vogliamo che tu onori il tuo giuramento e protegga il popolo tedesco", ha scritto Merz.

Scholz aveva già annunciato a giugno, dopo l'aggressione mortale con coltello a Mannheim, che avrebbe ripreso le espulsioni di criminali pericolosi e minacce terroristiche in Afghanistan e Siria.

Dichiarazioni politiche dietro dichiarazioni escalate?

Tre persone sono state uccise con un coltello e otto altre ferite, quattro gravemente, a una festa cittadina a Solingen venerdì sera. Il pubblico ministero federale sta indagando sul sospetto, un 26enne siriano, per omicidio e sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Un tentativo di espulsione dell'uomo lo scorso anno è fallito.

Le prossime elezioni statali in Turingia, Sassonia e Brandeburgo a settembre potrebbero essere responsabili delle dichiarazioni politiche. I politici della coalizione a traffico luminoso e dell'Unione temono un aumento dei già alti consensi per partiti come l'AfD o l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW).

Steinmeier chiede più poteri per le autorità di sicurezza

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier sta anche chiedendo un rafforzamento dei poteri delle autorità di sicurezza dopo l'aggressione con coltello a Solingen. "Proteggere dagli attacchi significa anche equipaggiare le autorità di sicurezza con i poteri necessari", ha detto in un'intervista estiva della ZDF. Steinmeier ha chiesto più personale per le autorità di sicurezza. In caso di minaccia terroristica, potrebbe essere considerata un'espansione dei poteri dell'Ufficio federale di polizia criminale, ad esempio. Il governo federale deve ora affrettare le sue considerazioni sull'iniziativa legislativa corrispondente.

La Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha dichiarato ai giornali del gruppo Funke: "Risponderemo a questo atto terroristico con tutta la severità necessaria e combatteremo in modo coerente la minaccia islamica." Verrà intensamente dibattuto "quali strumenti ci servono per ulteriormente affilare la lotta contro il terrore e la violenza e quali poteri le nostre autorità di sicurezza necessitano in questi tempi per proteggere la nostra popolazione nel modo migliore possibile".

Il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder (CSU) ha dichiarato nel formato ARD "Fatti la tua domanda", dove i cittadini possono porre domande agli politici online, che i criminali dovrebbero essere immediatamente trattenuti ed espulsi, specialmente in Siria e Afghanistan. "La verità è semplice: dobbiamo essere più coerenti", ha detto e ha aggiunto: "Dobbiamo dare alla polizia più opportunità di condurre i controlli".

Buschmann annuncia trattative sul porto di coltelli

Il Ministro della Giustizia federale Marco Buschmann ha annunciato trattative sul porto di coltelli. "Discuteremo ora nel governo federale su come possiamo ulteriormente avanzare la lotta contro questo tipo di crimine con coltelli", ha detto il politico del FDP a "Bild am Sonntag". Finora, il FDP ha respinto le proposte della Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) per divieti più stretti.

L'SPD chiede un significativo irrigidimento delle leggi, così come il Vice-Cancelliere Robert Habeck (Verdi) e la fazione dell'opposizione dell'Unione. Secondo i piani di Faeser, i coltelli in pubblico possono essere portati solo fino a una lunghezza di lama di sei centimetri invece dei dodici centimetri attuali. Ci dovrebbe essere un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

Un problema maggiore con le potenziali regole più severe sul porto di coltelli è la loro applicabilità, come le possibilità per le autorità di sicurezza di controllare lo spazio pubblico.

Ad esempio, alla fine di maggio, molta attenzione è stata prestata all'atto di un afghano a Mannheim. Ha ferito cinque membri del movimento critico dell'Islam Pax Europa e un poliziotto con un coltello. Il poliziotto è poi morto. A metà giugno, un 27enne afghano a Wolmirstedt, Sassonia-Anhalt, è stato sparato dalla polizia dopo aver accoltellato un 23enne e poi ferito diverse persone a una festa privata del campionato europeo del giardino.

