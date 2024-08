La discussione sul ruolo di presidente dell'OVG Münster si sposta verso la fase successiva

Pochissime settimane dopo l'appuntamento di Limbach a fine giugno 2022, egli avrebbe incontrato un alto funzionario del ministero dell'interno per cena. Questa funzionaria avrebbe espresso l'intenzione di candidarsi per un posto all'OVG. C'erano altri due contendenti. Furono richieste valutazioni per tutti e tre. Limbach stesso produsse una valutazione completa per la nuova candidata, giudicandola "molto adatta". In seguito propose lei per il prestigioso posto. Il Consiglio Presidenziale del Tribunale Amministrativo della Renania Settentrionale-Vestfalia fu d'accordo.

Uno degli altri candidati, un giudice federale, ha sostenuto che il processo favorisse la candidata femminile. Ha menzionato che i gruppi della coalizione di Düsseldorf desideravano una donna per il posto. Prima della valutazione del secondo candidato, il Ministro avrebbe espresso la sua preferenza per la candidata femminile e avrebbe incoraggiato lui a ritirare la sua applicazione. Il processo è stato considerato ingiusto.

Il Tribunale Amministrativo di Münster ha emesso un divieto temporaneo, in una richiesta urgente, per impedire al Ministero di assegnare il posto alla candidata femminile. Tuttavia, l'OVG ha poi ribaltato questa decisione. L'accusa di manipolazione del processo di selezione era infondata, ha sostenuto l'OVG. Il denunciante ha quindi fatto ricorso alla Corte Costituzionale Federale.

La Corte Costituzionale Federale ha recentemente concluso che il diritto del denunciante ad un ricorso legale adeguato era stato violato. L'OVG non aveva fornito una base di fatti sufficienti. Ha affermato che il presunto commento di "vantaggio" sulla candidata femminile potrebbe derivare da una legittima anticipazione. Di conseguenza, è necessario riesaminare il caso.

Tuttavia, il reclamo costituzionale non è stato coronato da successo quando ha mirato a presunti difetti nel processo di selezione e giustificazione tra i candidati. La corte di Karlsruhe ha sostenuto che non era stato dimostrato in modo adeguato un'infrazione costituzionale in questa parte. Questo settore non sarà soggetto a revisione. Oltre all'OVG, il parlamento dello stato sta anche indagando sulla questione - ha istituito un comitato di indagine.

