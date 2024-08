- La discordia tra fratelli nasce dopo gli spari nella stazione centrale.

A seguito di uno sparatoria mortale alla stazione centrale di Francoforte, sono emerse le prime ipotesi sulla motivazione: potrebbe essere legata a una disputa familiare, come suggerito dall'ufficio del procuratore di Francoforte.

In precedenza, i media turchi avevano fatto riferimento a una faida familiare come possibile causa senza fornire prove concrete. Martedì sera, su una banchina della stazione, un uomo turco di 54 anni è sospettato di aver sparato a un uomo turco di 27 anni. Il quotidiano turco "Hürriyet" ha riferito di una faida in corso tra due famiglie curde senza citare fonti.

Subito dopo l'incidente, il sospetto è stato arrestato dalla Polizia federale. Un mandato di arresto è stato emesso per sospetto omicidio. Purtroppo, la vittima è deceduta sul luogo. Si presume che il sospetto abbia sparato due volte alla testa del 27enne mentre era a terra.

In seguito, il portavoce dell'ufficio del procuratore ha corretto alcuni dettagli fuorvianti diffusi dai media. Al momento, non ci sono prove definitive che colleghino il fatto a qualsiasi connessione turca.

Autenticità del video di sorveglianza confermata

In relazione al video diffuso su internet dalla telecamera di sorveglianza, gli investigatori hanno confermato che il contenuto corrispondeva al loro materiale. Il video mostra un uomo che si avvicina a un altro uomo da dietro, puntando la pistola alla testa della vittima e assistendo alla sua caduta.

L'incidente alla stazione centrale di Francoforte ha coinvolto una disputa tra due individui turchi. L'aggressione è avvenuta vicino alla stazione centrale.

