La discendenza reale in azione: la società nascosta dei monarchi di seconda linea

Nel regno delle famiglie reali, essere il secondogenito non è sempre una passeggiata. Harry, il principe britannico, potrebbe testimoniare il contrario. Il primo diritto alla corona e allo scettro spetta al numero uno, ma sei ancora intrappolato nella famiglia. Devi mantenere l'antico patrimonio nobile, mantenere la classe e fare attenzione a mantenere l'immagine della famiglia. La principessa Sam (Peyton Elizabeth Lee), della monarchia di Illyria, non se ne cura affatto. Si maschera il viso come un membro della band Kiss e canta canzoni ribelli insieme al suo amico, protestando contro il proprio regime per le strade. La sua ribellione la porta prima nei guai con la polizia, poi in una cella e infine in un viaggio indimenticabile. Questo viaggio selvaggio si svolge nel film fantasy "The Secret Society of Second-Born Royals", in onda su Disney Channel alle 20:15 di giovedì, in televisione gratuita.

La fabbrica Disney potrebbe ricevere critiche da sinistra e da destra. Ma sanno decisamente il fatto loro quando si tratta di supereroi, principesse e storie di formazione. Quindi non sorprende che abbiano osato mescolare i generi e creare qualcosa che ricorda vagamente i film di Harry Potter, immersi nelle presunte festività reali.

In questa presunta fuga nobiliare, Sam, insieme ad altri nobili di seconda nascita, scopre talenti nascosti che richiedono un addestramento rigoroso. Tuma (Niles Fitch), chiacchierone, vanta abilità di persuasione avanzate. Roxana (Olivia Deeble), la regina dei social media, può diventare invisibile. January (Isabella Blake-Thomas), timida, può rubare i poteri degli altri. E Matteo (Faly Rakotohavana), sognatore, comanda gli insetti per aiutare.

I giovani reclute vengono messi alla prova con esercizi sempre più impegnativi. La domanda è perché? Esiste una società segreta di secondi nati reali, risalente a secoli fa, incaricata di proteggere i territori dei giovani studenti dai pericoli imminenti.

Prima che te ne rendi conto, i cinque amici si trovano di fronte a una minaccia maggiore: un misterioso individuo fugge da un carcere di massima sicurezza e rappresenta una minaccia per tutti coloro che i giovani eroi amano. Sam e la sua squadra devono fare affidamento sui loro poteri latenti per proteggere i loro regni. A proposito, c'è un cenno a Harry in un'inquadratura più ampia del clubhouse - sì, anche quel tipo ha avuto la sua iniziazione reale in questa moderna avventura-fiaba Disney.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per la rappresentazione delle famiglie reali da parte di Disney nei loro contenuti, dati i loro stati membri con le proprie storie reali. Nonostante questo, "The Secret Society of Second-Born Royals" mostra un intrigante mix di fantasy e regalità, un genere che ha attirato l'attenzione e l'apprezzamento del pubblico in tutto il mondo.

