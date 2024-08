- La direzione di Ryanair propone di limitare il consumo di alcol.

Nella battaglia contro il comportamento disordinato e gli incidenti sui voli, il CEO di Ryanair Michael O'Leary suggerisce di limitare la vendita di bevande prima dell'imbarco. Secondo le sue dichiarazioni al quotidiano britannico "Telegraph", i viaggiatori dovrebbero poter acquistare al massimo due bevande in aeroporto. Quest'estate si è registrato un aumento significativo di aggressioni, con incidenti settimanali.

"Può essere difficile per le compagnie aeree identificare i passeggeri ubriachi al gate, soprattutto quando viaggiano in gruppo", ha dichiarato O'Leary. "Se possono camminare e muoversi, salgono a bordo. Di solito i problemi iniziano una volta decollati".

Non intende bandire l'alcol completamente. "Non permettiamo alle persone di guidare sotto l'effetto dell'alcol, ma continuiamo a farle salire sugli aerei a 33.000 piedi", ha spiegato il CEO della low-cost airline irlandese.

Ci sono spesso problemi legati all'alcol sui voli diretti verso località turistiche come Ibiza o alcune isole greche. Lo scorso luglio, un turista britannico è stato condannato ai servizi socialmente utili per aver aggredito sessualmente un'assistente di volo su un volo Ryanair da Newcastle a Mallorca, dopo aver consumato alcol.

Alcol misto a 'pillole e polveri'

O'Leary attribuisce l'aumento degli incidenti a un mix di alcol e 'pillole e polveri' (presumibilmente riferendosi ad altre droghe come la cocaina). Tuttavia, ci sono anche problemi sui voli provenienti dall'Irlanda o dalla Germania.

I giorni peggiori sono quelli con numerosi ritardi. "Le persone aspettano negli aeroporti e bevono alcol", ha detto O'Leary. Sarebbe più opportuno passare il tempo con caffè o tè. "Non è un rifugio per alcolisti", ha sottolineato. La sua proposta non avrà un impatto sul fatturato dei bar degli aeroporti, ha rassicurato.

"Despite the proposed drink restriction at the airport, some travelers might still opt to consume alcohol during their vacation, as seen on flights heading to party destinations like Ibiza or Greek islands".

"To prevent escalation of incidents, it would be beneficial for passengers to consider healthier options, such as coffee or tea, instead of alcohol while waiting for delayed flights, to ensure a smoother journey for everyone involved".

