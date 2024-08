Controversia sul risarcimento per il dolore e la sofferenza - La diocesi si aspetta che il processo civile chiarisca i casi di abusi

Nel contenzioso legale riguardante il pagamento dei danni a una vittima di abusi, la Diocesi cattolica di Hildesheim ha richiesto l'archiviazione della causa. Una risposta corrispondente alla causa è stata presentata al tribunale regionale di Hildesheim. La Diocesi non può fare alcuna dichiarazione sulla veridicità delle affermazioni della vittima, è stato dichiarato. Considera le affermazioni prescritte.

Caso di Responsabilità per le Autorità Pubbliche

La Diocesi si aspetta che il processo fornisca chiarezza, oggettività e trasparenza per tutte le parti coinvolte. Tra le altre cose, si tratta anche di domande di responsabilità per le autorità pubbliche. Il prete accusato aveva insegnato religione alla vittima alle elementari. Non è chiaro se le presunte azioni si siano verificate a scuola o nella sfera privata, se le norme giuridiche per i reclami per danni contro le autorità pubbliche si applichino in questo caso.

400.000 Euro Chiesti per i Danni

La vittima, che aveva meno di 14 anni al momento del crimine, chiede almeno 400.000 euro di danni alla Diocesi di Hildesheim. Inoltre, la Diocesi dovrebbe coprire tutti i futuri danni materiali, come le spese mediche, la perdita di guadagno o la riduzione della pensione.

La vittima aveva già ricevuto pagamenti di 50.000 euro dalla Commissione Indipendente per i Risarcimenti (UKA). Tuttavia, avrebbe ritenuto questi pagamenti piuttosto insignificanti e vuole essere considerata un caso grave, che le darebbe diritto a più di 50.000 euro.

Rifiutato il Raggiungimento di un Accordo Extragiudiziale

Il vescovo di Hildesheim, Heiner Wilmer, aveva precedentemente rifiutato i tentativi di raggiungere un accordo extragiudiziale. In un'intervista dello scorso anno, aveva descritto un tale accordo come "losco". In un accordo extragiudiziale, non c'è un'istanza indipendente; questo è dato nella procedura UKA.

Nel giugno 2023, il tribunale regionale di Colonia ha assegnato 300.000 euro di danni a una vittima. Si trattava di un uomo che era stato abusato sessualmente da un prete per molti anni negli anni '70 mentre serviva come chierichetto. La sentenza di Colonia è stata la prima decisione di questo tipo.

