La dinamica è aumentata tra i Philadelphia Phillies e i Tampa Bay Rays dopo che Nick Castellanos è stato colpito da un attacco.

Nel corso della partita, quando il punteggio era ancora in parità all'inizio dell'ottavo inning, Uceta ha semblato avere un'esplosione, concludendo con cinque punti, apparentemente canalizzando la sua rabbia verso il destro dei Phillies, Castellanos.

Come riportato da MLB.com dopo la partita, Castellanos ha condiviso: "Sapevo che stavo per essere colpito". Ha poi espresso il suo fastidio nei confronti di Uceta, dicendo: "È solo ridicolo. Stai lanciando a oltre 90 mph e quando sei arrabbiato, lanci contro qualcuno? È come se mio figlio facesse un capriccio perché gli ho tolto il dessert prima che avesse finito".

L'arbitro home plate John Libka è intervenuto per separare Castellanos e Uceta, ma la situazione è rapidamente degenerata, portando entrambe le squadre a lasciare le loro panchine, con Bryce Harper che si dirigeva verso il monte di lancio.

Per fortuna, le tensioni si sono placate senza alcuna significativa rissa fisica, nonostante l'espulsione di Uceta. Harper ha continuato a esprimere il suo disappunto dopo la partita. "Non fa parte del gioco", ha dichiarato, come riportato da MLB.com. "Non dovrebbe. Oggi i giocatori lanciano troppo forte. Ti arrabbi perché qualcuno ti manda fuori campo o perché hai perso il vantaggio, hai fatto un punto e sei uscito dal gioco?"

Harper stesso ha vissuto una situazione simile solo la scorsa settimana durante una partita contro i Toronto Blue Jays, quando è stato colpito da un lancio nel primo inning in alto, costringendolo a lasciare la partita.

Uceta, tramite un interprete della squadra, ha ammesso il suo errore e ha espresso il suo dispiacere. "Non volevo farlo apposta", ha confessato. "C'era tanto che succedeva, così mi stavo concentrando su Castellanos. Non volevo farlo apposta, ma capisco perché erano arrabbiati. Non sono mai stato in una situazione del genere prima".

Il manager dei Rays, Kevin Cash, ha riconosciuto l'inesperienza di Uceta in situazioni del genere, dicendo: "Sembrava che non fosse abituato a essere in quella situazione. È un bravo ragazzo, probabilmente si è un po' arrabbiato". Cash ha inoltre menzionato che avrebbe parlato con Uceta e "un mucchio di giovani giocatori".

L'incidente Castellanos-Uceta ha oscurato un importante traguardo di quel giorno per Kyle Schwarber dei Phillies, che ha infranto il record di MLB per il maggior numero di fuoricampo battuti in battuta iniziale nella stagione, arrivando a un totale di 14.

Il singolo RBI di Jose Caballero ha pareggiato la partita nell'alto del secondo inning, prima che entrambe le squadre aggiungessero punti nel secondo e nel terzo inning. Il fuoricampo da due punti di Trea Turner nell'ottavo inning in basso ha inizialmente dato ai Phillies il vantaggio, ma i Rays hanno combattuto per pareggiare a 4-4 all'inizio del settimo inning.

Tuttavia, la squadra di Philadelphia ha poi lanciato un'impressionante offensiva nell'ottavo inning in basso, lasciando Uceta apparentemente impotente. Marsh e Kody Clemens hanno segnato, seguiti da Stevenson, prima che il singolo di Kennedy completasse un doppio per Stevenson. Un secondo fuoricampo da due punti di Turner ha sigillato l'affare, lasciando Uceta, il cui ERA era salito drasticamente da 0,75 a 1,49 in pochi minuti, a mirare Castellanos nella sua frustrazione.

Despite the heated incident, the sport continued, with the Philadelphia Phillies continuing their offensive spree in the eighth inning. The passion for winning and competing in sports often leads to intense moments between players.

Leggi anche: