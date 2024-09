La dimostrazione di vittime di tedeschi orientali è una prova del potere e dell'influenza dei radicali.

I risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia rivelano una significativa sfiducia nel sistema democratico. Al contrario, le condizioni di vita, anche nelle regioni orientali, non sono allineate con questo sentimento. Inaspettatamente, invece di sfidare questo pregiudizio, la linea politica principale sta contribuendo all'ansia per il futuro e alle aspettative esagerate. Questo può portare solo a conseguenze disastrose.

La notevole percentuale di voti, dal 40 al 50%, per i partiti estremisti e populisti in Sassonia e Turingia ha lasciato molti alla ricerca di risposte. Tuttavia, la discussione spesso torna al solito racconto degli orientali come perdenti della riunificazione tedesca. Invece di rendere conto alle persone, anche i partiti di centro continuano a rafforzare la percezione degli orientali come vittime eterne. Ma cosa può produrre questo rafforzamento, se non più risentimento verso il sistema esistente e più supporto per i partiti di estrema destra?

Certamente, gli effetti degli anni della Wende, l'incertezza, l'ignoranza e l'arroganza, persistono ancora tra Sassnitz e Plauen. È vero che le condizioni di vita sono ancora disuguali e potrebbero mai essere uguali. Inoltre, l'Est ha un problema di rappresentanza a causa dei rapporti di maggioranza nel paese. Tutti questi punti sono validi. Ma spiegano veramente la profonda sfiducia nel sistema democratico, particolarmente evidente nel voto per l'AfD? L'Est sta votando più estremista che mai, nonostante stia vivendo una prosperità senza precedenti in molti settori. Addirittura, sta diventando una regione del futuro: qui si produce energia rinnovabile, si costruiscono automobili elettriche e presto anche chip e semiconduttori. La disoccupazione è stata bassa per anni e alcuni che se ne sono andati, stanno anche tornando.

Una risonanza speciale per le mezze verità

Per essere giusti, c'è una diffusa aspettativa nell'Est che lo stato migliori le condizioni, con una bassa volontà di contribuire personalmente. Il lavoro volontario per i club sportivi, i dipartimenti dei vigili del fuoco e le feste del villaggio è ancora popolare. Tuttavia, pochi vogliono impegnarsi nella politica locale. Di conseguenza, le persone sono meno connesse al sistema democratico della Repubblica Federale: il compromesso è sottovalutato, la democrazia è equiparata all'enforcement unilaterale degli interessi della maggioranza e la comprensione per la complessità, la lentezza e lo sforzo dei processi democratici è più debole.

Questo è il terreno fertile per l'AfD, il BSW e persino il Presidente della Sassonia CDU Michael Kretschmer, che continuano a dire alle persone: Tutto è terribile in Germania e ci sono solo idioti a Berlino. Tutti e tre i partiti hanno incorniciato le elezioni statali come un resoconto con la coalizione a semaforo. Kretschmer è addirittura andato oltre nella sua critica ai Verdi rispetto all'AfD. Ha presentato il governo federale come completamente incompetente e al peggio, malizioso verso il popolo. Non è prevedibile che le persone in una situazione di presunta grande difficoltà voteranno per partiti radicali che rappresentano il massimo contrasto con tutto ciò che esiste?

Lo è? E la CDU non è riuscita a conquistare un solo elettore dell'AfD. Invece, si è prefissata un'aspettativa irrealistica che non potrebbe mai incontrare dopo una vittoria alle elezioni federali l'anno prossimo. Questi sono tempi complessi che richiedono costellazioni governative complesse che coinvolgono almeno tre partiti. Nutrire la speranza per un tabula rasa, however, non contribuirà alle forze moderate. Per esempio, descrivere la migrazione, anche i flussi caotici di rifugiati del 2015 e del 2016, solo in termini negativi conferma alla fine solo la narrazione dell'AfD. Attizzare le paure, in effetti, indebolisce la democrazia.

Il malcontento e la delusione per il governo federale sono alti in tutto il paese. Tuttavia, l'Est è più veloce nel voltarsi contro l'establishment politico a causa di una mancanza di fiducia di base e impegno nei partiti di centro. La delusione per la competenza e l'immagine pubblica del governo Scholz è comprensibile. Tuttavia, l'ottimismo naive di molti elettori orientali è sorprendente. Il razzismo diffuso è ancora più sorprendente. La Germania non può isolarsi dai profondi cambiamenti nel mondo, continuare a operare come prima e rimanere indifferente alle lotte per il potere tra gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Tuttavia, i partiti che promettono questo ricevono un sostegno significativamente maggiore nell'Est rispetto all'Ovest.

I risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia riflettono una profonda paura del futuro - sia che si tratti di guerra con la Russia, dell'immigrazione, della transizione all'energia rinnovabile o di altri cambiamenti. Una competizione per sfruttare e amplificare queste paure, come hanno dimostrato queste elezioni, indebolisce alla fine tutti i partiti di centro. E senza partiti che cercano il compromesso, la democrazia liberale che conosciamo è a rischio. I politici dell'Est e dell'Ovest spesso affermano che i tedeschi orientali hanno un particolare senso per la verità. Se è così, allora la politica dovrebbe sfidarli con queste verità - piuttosto che trattarli come vittime della routine paternalismo, che non sono.

