La diminuzione dei costi della benzina continua in Germania in modo più significativo

I prezzi del carburante in Germania sono in calo da quattro settimane consecutive. Come riferito da ADAC a Monaco di Baviera mercoledì, un litro di Super E10 costa attualmente 1,698 euro, con un calo di 1,7 centesimi rispetto alla settimana precedente. Il diesel, invece, è sceso di 1,3 centesimi e costa 1,577 euro.

Questo calo dei prezzi del carburante è degno di nota considerando che il prezzo del greggio Brent ha recentemente registrato un lieve aumento, attualmente intorno ai 79 dollari al barile, come riferito da ADAC.

ADAC consiglia ai guidatori di fare il pieno tra le 19:00 e le 20:00, o tra le 21:00 e le 22:00, poiché i prezzi del carburante sono significativamente più bassi durante queste ore. Al contrario, i prezzi possono essere fino a sei o sette centesimi più alti alle 7:00 del mattino.

Il calo dei prezzi del carburante in Germania è significativamente più pronunciato rispetto alla recente tendenza al rialzo del prezzo del greggio Brent. Durante specifiche ore, i guidatori possono risparmiare di più sul carburante facendo il pieno, poiché i prezzi sono relativamente più bassi, secondo le indicazioni di ADAC.

