La diffusione e l'uso di dispositivi digitali

Dappertutto dove vai, è difficile sfuggire. L'evasione è solo un sogno. Li amiamo e odiamo allo stesso modo: TikTok, Instagram, BeReal e tutte le altre attività ricreative. I social media sono sempre a portata di mano, con un richiamo irresistibile. La mostra "BE.LIKE.ME. Social Media e Me." a Erfurt si addentra in questo mondo di tentazione.

Le sere, gli smartphone brillano sulla tavola elegantemente imbandita. In salotti e camere da letto, computer, tablet e TV si uniscono. Solo i dispositivi digitali illuminano le stanze. Ogni volta che una persona interagisce con loro, la loro luce si accende. La presenza di gadget digitali è evidentissima nella serie di foto curata da Maria Mavropoulou, una degli dodici artisti della mostra interattiva "BE.LIKE.ME. Social Media e Me." a Erfurt.

La fondazione "World of Temptations" indaga il potenziale seducente delle piattaforme dei social media nella mostra. Da quando Facebook è nato vent'anni fa, si sono insinuati nelle nostre vite quotidiane. I social media, con i loro pro e contro, sono qui per restare. Tutti cercano qualcosa di diverso. Qualcuno cerca informazioni o shopping, un altro cerca un partner, distrazione, connessioni sociali o validazione.

Tutti hanno un profilo da qualche parte, sono sempre online, commentano costantemente, ma si sentono soli con se stessi e il loro dispositivo. L'algoritmo personalizzato senza pietà ci tiene agganciati. Conosce le nostre preferenze prima di noi. Il lavoro "YOU:R:CODE" svela questi meccanismi. Passando da uno specchio analogico al pannello successivo, il nostro corpo viene catturato in tre dimensioni da una fotocamera e un computer, trasformandoci in un oggetto digitale. Un pannello più in là, la nostra taglia, genere e etnia vengono calcolati. Ora il nostro corpo diventa un'identità utente digitale - un codice industrialmente e socialmente decifrabile. Infine, arriviamo nel futuro, dove il nostro DNA e i dati online costantemente monitorati si fondono. Anche se per ora è solo una visione.

È ora di parlare!

La mostra speciale affronta la nostra relazione con i social media, fondendo scienza e arte. La ricerca attuale si basa sui fatti. Gli studiosi dell'addizione comportamentale si concentrano principalmente sui likes e sul FOMO (Fear of Missing Out). I contenuti personalizzati artisticamente coinvolgono emotivamente gli utenti. I likes instillano un senso di appartenenza. La paura di perdere qualcosa cresce. Si saltano sport o appuntamenti, ci si ritira dalla vita reale e ci si immerge di più nei mondi digitali.

Le opere d'arte selezionate affrontano questo argomento, invitando alla riflessione e al dialogo con gli altri. "Le reti sociali sono diventate inseparabili dalla nostra vita quotidiana, lo smartphone è sempre a portata di mano. Chi merita la mia attenzione in famiglia e tra gli amici? Il lavoro di Maria Mavropoulou evidenzia questo e ci incoraggia a contemplare insieme l'uso dei social media," dice Susanne Rockweiler di ntv.de. "Quando il smartphone disturba durante la cena? Quale prezzo sono disposto a pagare per metterlo via?" La scienziata culturale è la curatrice della mostra e ha diretto la fondazione, istituita nel 2021, per due anni.

Un programma vario di discussioni, visite o letture arricchisce la mostra "BE.Like.ME.". App come Instagram, YouTube e altre offrono opportunità ma anche pericoli che possono alimentare il comportamento compulsivo. La dipendenza da social media non è ancora riconosciuta come malattia dall'OMS. Stime prudenti suggeriscono tuttavia che circa il quattro o cinque percento dei tedeschi potrebbe essere interessato. Tra i giovani, la percentuale potrebbe essere fino all'otto percento.

"World of Temptations"

La mostra vuole gettare luce sull'addizione, le dipendenze e l'intossicazione in tutte le loro sfaccettature, senza condannare o demonizzarle. Quando l'ordinario diventa un'ossessione che controlla le nostre vite? Le domande e i temi sono numerosi, che vanno dal gioco d'azzardo, al tabacco, all'alcol, alla cannabis ai social media.

Sono in corso i piani per una casa delle mostre che aprirà nel 2027. Il concorso architettonico si conclude il 3 dicembre. Il Libero Stato di Turingia e il governo federale sostengono questo progetto ambizioso, dove esperti di dipendenza, ricercatori della felicità, neuroscienziati e artisti si uniranno al pubblico.

Cibo per il pensiero stimolante

"La dipendenza è spesso associata a pregiudizi e è un argomento ancora tabù," dice Susanne Rockweiler. Pensa che l'arte serva come mezzo per interagire all'interno della società e raggiungere molte persone. Attraverso dipinti, installazioni, sculture o video, le persone che hanno lottato con la dipendenza trovano comprensione. Grazie alla sua semplicità, le persone possono interagire con questi argomenti complessi facilmente. Fornire cibo per il pensiero ha un impatto più duraturo e sostenibile rispetto alla deterrenza, che spesso produce solo risultati a breve termine.

Un aspetto fondamentale del concetto della mostra è l'integrazione delle classi scolastiche, dice Rockweiler. Hanno partecipato al progetto "Come stai? Social Media e te." Le risposte sono state create come un'immagine con un breve testo poetico. Alcuni risultati saranno visualizzati sui smartphone all'interno della mostra, invitando i visitatori a scorrerli. Gli studenti delle scuole medie e superiori esprimono sorprendentemente che i social media li tengono prigionieri per troppo tempo. Cinque minuti passano in un battito d'occhio. "Mi sento intrappolato. Dipendente dall'eccitazione. Dal costante rilascio di dopamina che scorrere fornisce," ha scritto uno studente.

La realizzazione: tutti sono sulle reti, ma nessuno ha una soluzione per ridurre l'uso. I problemi devono essere affrontati. Le conversazioni vengono innescate attraverso l'interazione - e questa mostra la incoraggia. L'installazione "#Sugarmacht" invita il pubblico a diventare influencer. Ovviamente in un'ambientazione giocosa con luci rosa, un letto gigante e pareti a specchio. Riflettere su come comportarsi sul palcoscenico del selfie è divertente.

Va bene, passiamo a un altro argomento, la mostra si trasforma in uno specchio per la nostra persona digitale. Perché non riusciamo a separarci dai nostri smartphone? La creatività dietro le app ci cattura, rendendo difficile starne lontani. Durante il loro concerto a Monaco, i Coldplay hanno invitato tutti a mettere via i loro dispositivi digitali nelle tasche. La temporanea libertà dalle distrazioni è riuscita a catturare la nostra attenzione per una canzone. A Erfurt, l'arte viene utilizzata per disintossicarsi dal mondo digitale: si impugna un pennello immerso nel pigmento blu, tracciando una linea con gli occhi chiusi e mentre si esala. È davvero così difficile rinunciare ai nostri smartphone?

BE.LIKE.ME Digital Hub e io, fino al 31 ottobre, Anger 28, 99084 Erfurt

Per il catalogo e ulteriori approfondimenti su Il Regno della Tentazione

In mostra, un'opera d'arte digitale intitolata "YOU:R:CODE" svela i meccanismi dietro gli algoritmi personalizzati dei social media, mostrando come questi tengano gli utenti coinvolti e dipendenti. L'arte diventa uno strumento potente per esplorare argomenti complessi come la dipendenza, raggiungendo un pubblico più ampio e favorendo impatti duraturi.

In una parte interattiva della mostra, "I social network sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana", come sottolinea Susanne Rockweiler, curatrice della mostra. Crede nel potere trasformativo dell'arte e incoraggia la società a partecipare a conversazioni sulla utilizzazione e la dipendenza dai social media.

