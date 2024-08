- La diffusione di Internet ad alta velocità è attualmente in corso come iniziativa sperimentale.

BBV Germania rinvierà il raggiungimento della copertura completa della rete a fibra ottica ad alta velocità nel distretto del Neckar-Odenwald di due anni, portando a termine il progetto entro il 2026 invece del 2022 come originariamente pianificato. Il distretto ha confermato questa informazione su richiesta. La società ha rivisto la sua tabella di marcia per completare il progetto entro la fine del 2026, con l'obiettivo di mantenere la sua posizione di pioniere a livello nazionale. Inoltre, il progetto sarà interamente finanziato in modo privato, senza l'utilizzo di fondi fiscali o di sussidi. Ciò rappresenta una sfida particolare nelle aree rurali, dove le distanze sono ampie e i costi di espansione sono elevati.

Secondo l'Atlante delle Reti a Larga Banda del Ministero Federale dei Trasporti, solo il 10,48% delle abitazioni nel distretto del Neckar-Odenwald ha accesso a un cavo in fibra ottica di alta qualità almeno fino all'edificio. Ciò colloca il distretto rurale dietro le modeste cifre della Baden-Württemberg (18,87%) e della Germania (32,08%) nel suo insieme. L'obiettivo del governo federale è quello di fornire all'intero paese una infrastruttura in fibra ottica completa entro il 2030. Il presidente del distretto Achim Brötel (CDU) ha dichiarato all'inizio del progetto nel 2021: "Il distretto del Neckar-Odenwald diventerà il primo distretto in Germania a ricevere la fibra ottica in tutte le 27 comunità senza un centesimo di fondi fiscali o di sussidi".

Attualmente, le abitazioni nel distretto ricevono una velocità di download di 100 megabit al secondo attraverso i cavi in rame. BBV Germania si impegna a fornire una velocità di download fino a 1000 megabit al secondo con la connessione in fibra ottica.

Entro ottobre 2023, il distretto del Neckar-Odenwald afferma che il 50% dei lavori di costruzione per l'ampliamento della rete in fibra ottica è stato completato. Tuttavia, il ritmo del progetto è rallentato negli ultimi mesi a causa dei costi in aumento e dell'industria edile che langue.

BBV Germania darà la priorità all'attivazione delle connessioni internet in fibra ottica esistenti, come dichiarato in un comunicato stampa. Inoltre, la società intende sfruttare le opportunità per il co-laying di tubi e cavi, ad esempio durante i lavori di riparazione delle strade. Sono necessari oltre 1.300 chilometri di percorsi sotterranei da posare nel distretto, che coinvolgono più di 43.000 edifici.

La società prevede di investire circa 135 milioni di euro - circa 15 milioni di euro in più rispetto a quanto pianificato nel 2021. Inizialmente, BBV Germania aveva mirato a 13.500 contratti con le famiglie private del distretto del Neckar-Odenwald per l'implementazione del progetto. Al momento dell'avvio del progetto a giugno 2021, circa 24.000 famiglie e attività commerciali avevano firmato i contratti, secondo il distretto. La società non rivela il numero attuale di contratti, a causa della concorrenza.

Si prevede che anche altri fornitori avranno accesso alle reti. BBV Germania trae valore dal progetto non solo dalle entrate dei contratti firmati, ma anche dall'utilizzo delle proprie reti da parte di altri fornitori. BBV Germania non sembra avere un progetto simile in nessun altro distretto. Nel distretto adiacente del Main-Tauber, la società è attiva ma è significativamente indietro nella espansione.

Per anni, i cavi del telefono sono stati utilizzati per le connessioni internet residenziali in Germania. I cavi della televisione hanno anche giocato un ruolo significativo nell'uso di internet. Riguardo alla fibra ottica, la Germania era in ritardo, con investimenti significativi effettuati solo negli ultimi anni.

Il Ministero Federale dei Trasporti ha stabilito un obiettivo per la Germania di avere un'infrastruttura in fibra ottica completa in tutto il paese entro il 2030. Nonostante il ritardo di BBV Germania nel raggiungere l'accesso alla rete a fibra ottica ad alta velocità nel distretto del Neckar-Odenwald, la società continua a lavorare per questo, ora con l'obiettivo di completare il progetto entro il 2026. [Ministero Federale dei Trasporti]

Leggi anche: