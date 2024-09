Informazione Non Verificata, Fatti Non Controllati o Falso Allarmismo - La diffusione di informazioni fuorvianti sul Mpox

Questa volta non si tratta di Covid-19 che causa disordini, ma di Monkeypox. Le voci si diffondono come un incendio in alcuni circoli dei social media, con teorie del complotto familiari dall'era del Covid-19 ora applicate a questa malattia, precedentemente nota come 'Affenpocken'.

although the coronavirus has largely vanished from our daily lives in Germany, misinformation about Covid-19 is primarily shared among specific online groups. On the other hand, false claims about Monkeypox have recently gained traction on platforms such as Facebook, X, TikTok, Telegram, and so on.

According to Miro Dittrich from the Center for Monitoring, Analysis, and Strategy (Cemas), discussions about Monkeypox can also be found in right-wing extremist and conspiracy-theoretical Telegram channels. A look into around 5,000 Telegram channels and groups in mid-August, revealed that the keywords "Affenpocken" or "Monkeypox" were mentioned frequently.

L'immagine fuorviante dell'OMS

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente dichiarato uno "stato di emergenza di salute di interesse internazionale" a causa della diffusione crescente di una specifica variante del virus Monkeypox (Clade Ib) in Africa. Questa mossa aveva lo scopo di aumentare la vigilanza tra le autorità globali.

Tuttavia, un'affermazione fuorviante diffusa online sosteneva che l'OMS aveva ordinato contemporaneamente ai governi di prepararsi a nuovi mega-lockdown. Questo non è vero e una tale direttiva è infondata: l'organizzazione internazionale non ha l'autorità né la capacità di farlo. "Solo i paesi stessi hanno la sovranità per prendere decisioni e adottare misure per la salute delle loro popolazioni", spiega il portavoce dell'OMS Tarik Jasarevic all'agenzia di stampa tedesca (dpa).

La narrazione di un'esagerata presa di potere dell'OMS ha guadagnato terreno in tempi recenti, soprattutto durante l'era del Covid-19 - e era altrettanto falsa allora come ora.

Covid-19, Monkeypox, disinformazione

Sembra che le affermazioni false della pandemia vengano direttamente trasferite a Monkeypox. Secondo l'esperto Cemas Dittrich, "gli ideologi del complotto possono ancora raggiungere le persone, ma l'interesse si è notevolmente ridotto a un gruppo specifico".

"Se appare una nuova malattia e c'è un vaccino per essa, verrà naturalmente inserita nella stessa narrazione", aggiunge Dittrich. "Non importa agli ideologi del complotto quanto sia pericoloso Monkeypox, come viene trasmesso o quale vaccino aiuta contro di esso".

È importante notare che i due virus differiscono significativamente tra loro. Il percorso di trasmissione principale dei due virus differisce notevolmente. Mentre Sars-Cov-2 viene trasmesso principalmente attraverso piccole goccioline nell'aria, il contatto pelle a pelle è il percorso di trasmissione principale per Monkeypox.

Questo riguarda principalmente il contatto pelle a pelle durante il sesso o gli abbracci, i massaggi e i baci ravvicinati. Il rischio di infezione è particolarmente alto tra coloro che hanno eruzioni cutanee, ferite o croste.

Secondo i resoconti dell'Istituto Robert Koch (RKI), non sono stati segnalati casi confermati di Mpox con clade I in Germania fino al 31.8., che si ritiene possa causare una malattia più grave rispetto alla variante del virus precedentemente diffusa (clade IIb). Sono stati registrati circa 3.800 casi di clade IIb a livello nazionale dall'Istituto Robert Koch (RKI), con la maggior parte (circa 3.700) che si è verificata dalla fine dell'estate all'autunno 2022.

"Monkeypox non è il nuovo Covid", afferma chiaramente il direttore dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, a metà agosto a Ginevra. Ha risposto a una domanda su possibili lockdown come nel pandemia del Covid, "No". L'OMS non raccomanda nemmeno l'uso della mascherina.

Inoltre, i vaccini contro Monkeypox sono disponibili da tempo, ma la disinformazione continua a diffondersi sui social media. "Il problema fondamentale è che molte persone che hanno rifiutato i vaccini durante la pandemia non si sono veramente preoccupate degli effetti specifici della vaccinazione", dice Dittrich.

Monkeypox può colpire chiunque, non solo le persone gay.

Alcune persone negano l'esistenza di Monkeypox, mentre altre ne sottovalutano il pericolo. Altri non negano la diagnosi ma stigmatizzano coloro che ne sono colpiti come peccatori. Un falso mito comune è che Monkeypox sia esclusivamente un'infezione sessualmente trasmessa tra gli uomini. Decenni fa, esisteva uno stigma simile per gli uomini gay e bisessuali con l'AIDS/HIV.

In Germania, fino ad ora, gli uomini che hanno rapporti sessuali con gli uomini sono stati particolarmente colpiti dal clade IIb. Tuttavia, il genere non gioca alcun ruolo nell'infezione e può verificarsi nel contatto sessuale eterosessuale o in altro contatto ravvicinato tra esseri umani. In Africa, le donne subiscono aborti e molti bambini sono colpiti, soprattutto dal clade I.

"Vediamo nella scena di estrema destra che l'omosessualità viene equiparata alla perversione e all'immoralità", spiega Dittrich. "Poi si dice: 'Guarda, ce li portano loro le malattie'".

Fate attenzione quando cercate teorie dubbie su internet.

Le affermazioni non verificate che circolano sulle piattaforme sociali hanno generalmente un potenziale più elevato di diffusione di disinformazione. Il funzionamento delle piattaforme dei social media amplifica questo problema - adattandosi costantemente all'impronta online degli utenti, dispensano contenuti che si allineano con le convinzioni precedentemente espresse, creando così camere dell'eco o punti di vista limitati. Queste zone sicure o bolle intensificano la convinzione che una particolare prospettiva sia giusta, mentre le opinioni contrastanti vengono lasciate inascoltate.

Non sono sicuro della rivendicazione che l'OMS abbia ordinato ai governi di prepararsi a nuovi mega-lockdown a causa di Monkeypox.

Despite the significant differences between Covid-19 and Monkeypox, conspiracy theories are being applied to Monkeypox, similar to what we saw during the Covid-19 era.

