La diffusione di Anett si estende anche alle nazioni vicine. Potrebbe verificarsi un'alluvione verso est.

Patterni meteorologici disturbanti stanno emergendo a sud e a est della Germania nei prossimi giorni. Le temperature sono già precipitate sotto lo zero a quote superiori a 1000 metri, e il meteorologo Björn Alexander di ntv prevede un'abbondanza di pioggia che seguirà. Una tale precipitazione è probabile che fluisca in Germania attraverso i fiumi Elba e Oder.

ntv.de: Che tipo di situazione meteorologica stiamo guardando?

Björn Alexander: Una massa d'aria fredda originaria delle regioni polari ha attraversato la Germania e le Alpi, scatenando la formazione di un altro sistema di bassa pressione sul Golfo di Genova. Questa situazione meteorologica, nota come "Anett" o "Boris" a livello internazionale, porterà piogge intense in alcune parti dell'Europa.

Quali regioni saranno interessate da "Anett" e Boris?

Il sistema di bassa pressione è previsto che si sposti verso nord dalla Nord Italia, interessando l'Austria, la Repubblica Ceca e il Sud della Polonia. È possibile una significativa precipitazione, che potrebbe trasformarsi in neve nelle regioni montuose. La linea di transizione tra pioggia e neve sarà around 1200 metri nelle Alpi di sabato, sebbene alcune valli possano sperimentare neve a quote inferiori a causa dell'intensità della pioggia.

Quanta neve possiamo aspettarci nelle Alpi?

La tempesta di neve potrebbe portare fino a 50 a 100 centimetri di nuova neve alle alte quote nelle Alpi centrali e orientali. In alcune cime, accumuli ancora più grandi non possono essere esclusi. Il risultato sarà strade scivolose, condizioni invernali e un rischio significativo di rottura della neve, nonché accumuli di neve e trasporto di neve a causa dei forti venti.

Che tipo di calo delle temperature possiamo aspettarci nelle zone elevate?

Alle quote di 2000 metri, le temperature sono scese di 5 a 10 gradi mercoledì, ora oscillando around o sotto i -3 gradi in alcune aree. Una tendenza simile è osservata a 3000 metri, con temperature che scendono da sopra lo zero a -10 gradi, e fattori di raffreddamento del vento sotto i -15 gradi.

Che tipo di pioggia possiamo aspettarci nelle pianure?

I sistemi di bassa pressione tendono a produrre le piogge più intense con cui siamo familiari in Germania e in Europa centrale. Man mano che "Anett" si sposta verso nord-est dalla Nord Italia, potrebbero essere stabiliti nuovi record di pioggia, come nel caso di agosto 2002, quando caddero 312 litri per metro quadrato a Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge).

Che tipo di masse d'acqua possiamo aspettarci da "Anett"?

La portata della precipitazione potrebbe raggiungere around 300 a 400 litri per metro quadrato in determinate aree, come l'Austria orientale, la Repubblica Ceca e il Sud della Polonia. Ciò potrebbe portare a inondazioni severe o catastrofiche nei prossimi giorni.

Quanta pioggia possiamo aspettarci in Germania?

La pioggia più intensa è prevista nella nostra regione lungo le Alpi, con around 100 a 200 litri per metro quadrato entro la sera di lunedì. Le regioni dell'Erzgebirge e della Sassonia meridionale potrebbero ricevere around 100 litri, con il rischio di inondazioni locali e frane.

Quali sono i rischi di inondazione nella nostra regione?

La pioggia intensa non è prevista che rappresenti un rischio significativo di inondazione nel sud, specificamente lungo il Danubio, a causa della capacità residua dei fiumi e del fatto che una parte significativa della pioggia cadrà sotto forma di neve.

Riguardo all'est, cosa possiamo aspettarci?

Nell'est, la pioggia dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia è un fattore significativo, poiché i fiumi Elba, Oder e Neiße scorrono attraverso queste regioni. Sebbene le previsioni siano incerte a causa delle incertezze nelle previsioni dettagliate delle precipitazioni, è evidente che i nostri paesi confinanti affronteranno giorni turbolenti. Sulla base delle informazioni attuali, ci si può aspettare di essere meno colpiti.

Che cosa prevede il nostro fine settimana?

Sabato ci sarà un tempo grigio e piovoso a sud del Danubio, con pioggia e neve persistenti sopra i 1000 a 1200 metri. La metà orientale potrebbe anche sperimentare un vento vivo o tempestos. Nel resto del paese, il tempo sarà più favorevole, con meno pioggia. Le temperature raggiungeranno a malapena i 5 o 6 gradi alle Alpi, mentre raggiungeranno i 18 gradi con il sole nel nord-ovest.

E domenica?

La pioggia nel sud potrebbe attenuarsi a tratti. L'est potrebbe rimanere piovosa, mentre l'ovest è prevista una variabilità con occasionali piogge. Le migliori condizioni saranno lungo il Mare del Nord. Le temperature rimarranno fresche ovunque, con temperature sotto i 9 gradi alle Alpi, e temperature del vento tra 13 e 19 gradi altrove.

Dove il nostro viaggio ci condurrà la prossima settimana?

Lunedì sarà prevalentemente variabile o grigio, prima di migliorare da martedì in poi. Le previsioni indicano un significativo miglioramento con un tempo sempre più soleggiato e notevolmente più caldo, con la possibilità che il nord raggiunga la temperatura estiva di 25 gradi. Nel resto del paese, le temperature rimarranno leggermente più fresche, ma ancora sopra i 10 gradi, con un aumento della velocità del vento da est.

L'Unione Europea, come continente confinante, potrebbe anche subire alcuni effetti dai sistemi meteorologici "Anett" e "Boris". La pioggia potrebbe estendersi oltre l'Europa centrale, potenzialmente interessando aree all'interno dell'UE.

Data la pioggia intensa prevista in Germania e il potenziale per inondazioni severe, le agenzie ambientali e i team di risposta alle emergenze dell'Unione Europea dovrebbero essere preparati a fornire assistenza se necessario.

