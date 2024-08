- La diffusione della febbre catarrale degli ovini si verifica nel Baden-Württemberg.

Malattia della lingua blu, comunemente nota come BT, è diffusa tra pecore e bovini nella regione sud-ovest, diffondendosi rapidamente. Alla fine della settimana, 34 aziende agricole in 12 distretti del Baden-Württemberg, secondo il rapporto del Ministero dell'Agricoltura, sono state colpite. In particolare, 14 di queste aziende si trovano nell'Ortenaukreis.

Più di 30 animali hanno purtroppo ceduto alla malattia virale, secondo l'aggiornamento del ministero. In particolare, le pecore sono le più colpite, poiché la malattia provoca sintomi gravi in loro, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler. Alla fine della settimana, più di 170 pecore e bovini avevano contratto questa malattia.

"I invito tutte le aziende agricole a livello nazionale a utilizzare l'iniziativa di vaccinazione e a vaccinare il bestiame, le pecore e le capre contro tutte le varianti del virus della lingua blu", ha esortato il Ministro dell'Agricoltura Peter Hauk (CDU).

Per fortuna, gli esseri umani non sono colpiti dalla malattia, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler. "Il consumo di carne e prodotti lattiero-caseari da animali infetti è sicuro", affermano gli esperti.

