- La diffusione del car-sharing non è più limitata alle aree urbane

In diversi comuni della Renania-Palatinato, l'offerta di car-pooling sta aumentando. L'Agenzia Regionale per l'Energia, che fornisce consigli e informazioni sui mezzi di trasporto alternativi alle comunità locali, stima che circa 60 città o paesi più piccoli abbiano attualmente un'opzione di car-pooling disponibile. La base dei clienti sta anche crescendo. Per esempio, a Treviri, si segnala che "l'offerta sta crescendo costantemente a causa dell'aumento del numero di utenti e si prevede che continuerà ad espandersi in futuro". Anche nelle aree rurali, ci sono servizi di car-pooling disponibili o in fase di istituzione.

A volte è un'azienda commerciale a occuparsene, altre volte sono le utilities locali, e in alcuni casi è coinvolta un'organizzazione cooperativa. Tuttavia, la domanda non sta aumentando in ogni luogo. A Neuwied, le utilities locali sono entrate nel mercato del car-pooling nel 2018, ma non è chiaro se si espanderà ulteriormente, ha notato un portavoce. "Possiamo vedere che l'argomento richiede marketing e comunicazione per mantenere la domanda". È anche evidente che il servizio non è redditizio.

