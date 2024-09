La diffusa perdita dell'udito di Terry Crews lo aiutò a eccellere nell'arte dell'umorismo fisico.

In una recente chiacchierata con CNN, l'attore Terry Crews ha riso e ha menzionato di sentirsi occasionalmente come un Muppet o un personaggio dei cartoni animati, soprattutto per il suo nuovo film "The Killer's Game" che uscirà al cinema questo venerdì. Ha condiviso che le sue abilità recitative sono state affinate durante questo periodo, trarre ispirazione dall'osservare le buffonate dei Muppet che scuotono la testa.

Crews è un individuo poliedrico, noto per i suoi ruoli nel campo dell'attore, dell'autore, dello sport, dell'arte e persino del flauto. È aperto riguardo al fatto di vivere con la sordità sensorineurale, un tipo di disabilità uditiva che colpisce l'orecchio interno o il nervo uditivo, come riportato dalle ricerche di Johns Hopkins.

"È piuttosto interessante", ha dichiarato Crews, "indosso gli apparecchi acustici, ma ho avuto problemi di udito da tempo. Le persone spesso pensano che io li ignori, ma se non sto guardando te, non posso sentirti. Leggo le labbra, osservo le persone e questa pratica ha affinato le mie abilità recitative", ha aggiunto.

Questa sfida è stata parte della sua vita sin dai tempi del college, ancor prima che la sua carriera di attore decollasse, imparando a comunicare nonostante la sua disabilità.

"L'ho fatto per un po'... Non è sempre facile, soprattutto quando hai un handicap", ha spiegato.

Nonostante le sfide, Crews, noto per il suo personaggio ottimista, ha trasformato la sua disabilità uditiva in un'opportunità.

Grazie alla sua disabilità, Crews ha eccelso nell'utilizzo del suo corpo per il comic relief, sia nei suoi leggendari spot degli Old Spice o nel ruolo del raffinato assassino Lovedahl in "The Killer's Game". Ha detto di aver acquisito questa abilità in modo organico mentre si concentrava sulla lettura delle labbra e sull'osservazione delle espressioni delle persone.

"Osservare le persone mi ha aiutato come attore, studiando le espressioni facciali e i sentimenti delle persone e imparando a emozionarsi con il corpo invece che con le parole", ha dichiarato.

La famosa scena dell'auto in "White Chicks" ha giocato un ruolo significativo nel lanciare la carriera di Crews a Hollywood, con progetti come "Brooklyn 99", "Everybody Hates Chris", la serie animata in arrivo "Everybody Still Hates Chris" e come conduttore a lungo termine di "America's Got Talent".

Riflettendo su "White Chicks", Crews ha sottolineato la commedia fisica del film, sostenendo che ogni performance, non solo la sua, era "fisica".

"Il motivo per cui il film continua ad essere un favorito tra molti fan, anche dopo 20 anni, è perché abbiamo imparato a esprimerci attraverso il linguaggio del corpo, rendendolo comprensibile anche per coloro che non capivano il dialogo", ha concluso Crews.

Le abilità comiche di Crews nelle performance fisiche, mostrate in film come "White Chicks" e "The Killer's Game", sono diventate un marchio di fabbrica della sua carriera nel mondo dello spettacolo. La sua disabilità uditiva, pur ponendo inizialmente delle sfide, alla fine lo ha portato ad eccellere nell'interpretare e nel comunicare le emozioni attraverso il linguaggio del corpo, aumentando il suo appeal come intrattenitore.

