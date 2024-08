- La difesa ha chiesto una revisione.

A seguito della sentenza del tribunale regionale di Neuruppin nei confronti di un 17enne ceceno, la difesa del ragazzo ha presentato appello. Il teenager è stato condannato a quattro anni di detenzione minorile per aver pianificato un attentato terroristico contro un mercato di Natale nel Nord Reno-Westfalia. Ora, la Corte Federale esaminerà il caso, come dichiarato da un portavoce del tribunale.

La sentenza è stata emessa per cospirazione per omicidio e utilizzo di simboli di un'organizzazione proibita. Secondo le dichiarazioni del tribunale, le accuse presentate dall'ufficio del pubblico ministero sono state in gran parte confermate durante il processo.

È stato accertato che il ceceno imputato si era radicalizzato sempre di più. Si presume che avesse pianificato con un altro complice di 15 anni, anch'esso condannato, di ottenere un camion e utilizzarlo per uccidere il maggior numero possibile di persone al mercato di Natale di Leverkusen-Opladen (NRW) in nome dello Stato Islamico.

Il complice più giovane è già stato condannato a quattro anni di detenzione minorile dal tribunale regionale di Colonia alcune settimane fa. Questa sentenza è già definitiva.

