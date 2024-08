- La difesa aerea russa ha respinto con successo un importante assalto aereo che coinvolgeva droni intorno a Mosca.

Le difese antiaeree russe hanno abbattuto con successo numerosi droni durante uno dei più grandi attacchi aerei sulla Mosca di Ucraina, secondo i resoconti ufficiali. Più di una dozzina di droni sono stati abbattuti sulla capitale russa e nelle aree circostanti, ha annunciato il ministero della Difesa russo mercoledì. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha descritto questo incidente come uno dei tentativi più significativi di bombardare Mosca con droni finora. In precedenza, aveva riferito che non c'erano stati danni o vittime a causa di questi attacchi.

Secondo Sobyanin, diversi droni sono precipitati nel distretto di Podolsk, posizionato a poche decine di chilometri a sud dei sobborghi di Mosca. Ha inoltre rivelato che dieci droni sono stati intercettati durante il loro viaggio verso Mosca. Al momento, il'esercito ucraino non ha fornito alcun dato o dichiarazioni indipendenti in merito.

Sono stati segnalati anche altri droni abbattuti nelle regioni di Tula e Bryansk, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul tipo di aerei abbattuti. Nel frattempo, un missile è stato segnalato abbattuto nella regione meridionale russa di Rostov.

Gli attacchi aerei su Mosca sono rari

Gli attacchi aerei su Mosca sono relativamente rari. Ad esempio, in maggio, la Russia ha segnalato l'abbattimento di un drone fuori dalla capitale, con breve interruzione in entrambi gli aeroporti di Mosca.

Il quartier generale dell'esercito ucraino ha affermato che un sistema russo S-300 di difesa aerea nella regione di Rostov è stato preso di mira. Ci sono state esplosioni nel sito designato e la precisione del colpo sta attualmente essere analizzata. La Russia ha spesso utilizzato questo sistema, progettato per neutralizzare le minacce aeree, per bombardare i bersagli terrestri in Ucraina. Gli edifici vengono distrutti e la popolazione civile viene messa in paura, secondo la dichiarazione. Tuttavia, queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

Dal febbraio 2022, l'Ucraina è stata sottoposta a raid aerei notturni, con importanti infrastrutture energetiche e altri obiettivi presi di mira. Sono state segnalate esplosioni anche nella regione occidentale ucraina di Chmelnytskyi durante la notte tra martedì e mercoledì. Inoltre, i sistemi di allarme si sono attivati in diverse parti del paese mercoledì mattina a causa della presenza di droni russi nella zona.

