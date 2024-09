La dichiarazione spregevole di Trump ha suscitato una reazione appassionata da parte dei sostenitori di Taylor Swift.

Con la sua vasta seguito sui social media di oltre 100 milioni di fan, la sensazione musicale Taylor Swift è qualcuno che i politici americani dovrebbero evitare di offendere. Tuttavia, l'ex presidente Donald Trump sembra aver ignorato questa regola. La rappresaglia dei Swifties è stata rapida.

I fan di Swift hanno rapidamente raccolto oltre 40.000 dollari in donazioni per la campagna del candidato alla vicepresidenza democratica Kamala Harris, dopo il commento denigratorio di Trump su di lei. Il gruppo di fan "Swifties for Kamala" ha sfruttato la situazione, incoraggiando ulteriori donazioni con la frase "Swifties sanno che gli haters gonna hate" - un verso di una delle canzoni di Swift.

Trump, il candidato presidenziale repubblicano, ha espresso il suo disprezzo per Swift sulla sua piattaforma personale, Truth Social, dichiarando semplicemente: "Odio Taylor Swift". Swift aveva precedentemente sostenuto Harris nella campagna presidenziale americana. Il post di Swift su Instagram successivo al dibattito tra Trump e Harris ha ricevuto oltre 10 milioni di like.

La campagna di Harris ha sfruttato l'opportunità, rispondendo con un messaggio di campagna pieno di versi di canzoni di Swift per mobilitare la sua base di fan. Il messaggio iniziava con "La brutta settimana di Trump (Versione di Taylor)" come omaggio agli album riediti di Swift. La dichiarazione elencava diversi titoli di canzoni di Swift, suggerendo i fallimenti della settimana di Trump.

Secondo The Hollywood Reporter, sono stati menzionati 28 diversi titoli di canzoni di Swift nella dichiarazione, suggerendo che fosse stata meticolosamente elaborata. Alcuni credono che il testo potesse essere stato preparato in anticipo a causa della sua complessità.

In precedenza, il Comitato Nazionale Democratico aveva esibito manifesti della campagna digitale a New York City e Las Vegas, facendo riferimento a Swift. Inoltre, i braccialetti dell'amicizia, un articolo popolare tra i fan di Swift, sono in vendita come parte della campagna Harris-Walz. Anche il governatore del Minnesota, Tim Walz, un Swiftie, ha indossato pubblicamente un braccialetto dell'amicizia durante un evento della campagna.

