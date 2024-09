- La dichiarazione di Voigt suggerisce che politiche globali significative non sono formulate in Turingia.

Voigt della CDU della Turingia sta preparando i cittadini per lunghe discussioni sulla formazione di un governo. Al suo arrivo per discutere con i vertici della CDU a Berlino, ha dichiarato: "Una cosa del genere non si risolve in un batter d'occhio". Ha aggiunto: "Tuttavia, è chiaro come il sole: la CDU ha guadagnato terreno e ora ha il potere di guidare i colloqui, che faremo".

Sulla richiesta di Wagenknecht del BSW di posizioni chiare dello stato in politica estera, come il sostegno all'Ucraina o l'opposizione al posizionamento di missili USA nella Germania occidentale, Voigt ha dichiarato: "La politica internazionale non si decide in Turingia".

Il numero di seggi nel parlamento statale di Erfurt è pari: 44 per una potenziale coalizione tra CDU, BSW e SPD, e 44 per l'eventuale opposizione di AfD e La Sinistra. Una coalizione sotto Voigt con BSW e SPD si appoggerebbe anche sulla Sinistra.

Il lamento di Wüst: La fine del governo a semaforo

Il Presidente del Ministero di Renania Settentrionale-Vestfalia Wüst (CDU) considera i partiti della coalizione a semaforo, SPD, Verdi e FDP, gravemente colpiti dalle elezioni in Sassonia e Turingia. "La fine del governo a semaforo è vicina", ha espresso Wüst prima dei incontri dei vertici della CDU, "Se vogliono davvero perseverare, sarà un compito difficile per i prossimi mesi". Ha notato: "Una tale caduta del potere di un governo non è mai stata osservata nella storia della Repubblica Federale". Ha inoltre osservato: "Tuttavia, come democratico, dobbiamo ora cercare di superare i confini dei partiti, il che potrebbe rallentarci, e quindi non dobbiamo affrettarci nel prossimo ordine del giorno".

In Turingia, i partiti della coalizione a semaforo hanno subito pesanti perdite. L'SPD ha registrato il 6,1% (8,2), il peggior risultato in una elezioni statali dalla fondazione della Repubblica Federale. I Verdi e il FDP non sono riusciti a entrare nel parlamento con il 3,2% (5,2) e l'1,1% (5,0) rispettivamente. In Sassonia, l'SPD si attesta al 7,3% (7,7). I Verdi sono entrati a malapena nel parlamento con il 5,1% (8,6), mentre il FDP non è riuscito a entrare, come nelle ultime due elezioni statali.

