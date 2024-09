La dichiarazione di Genscher, rinomata e abbreviata.

Nel 1989, migliaia di tedeschi dell'Est desideravano il cambiamento e cercavano rifugio nell'ambasciata tedesca dell'Ovest a Praga, sperando di fuggire verso l'Ovest. Il 30 settembre, la folla dell'ambasciata ricevette buone notizie dal ministro degli Esteri federale Hans-Dietrich Genscher. Jens Hase, ora 54enne, fu uno dei fortunati rifugiati che scalò la recinzione arrugginita dell'ambasciata, con appigli forniti dalla corrosione. La scalata lasciò una cicatrice duratura sul pollice di Hase, un'infiammazione memorabile degna di essere ricordata.

In quel settembre, il nativo di Eisenach Hase si unì a migliaia di altri tedeschi dell'Est che cercavano di fuggire dallo stato cosiddetto dei lavoratori e dei contadini scalando la recinzione dell'ambasciata tedesca dell'Ovest. I loro atti coraggiosi innescarono eventi storici, alterando irrevocabilmente il corso di questa nazione divisa. "Volevamo solo andarcene", spiega Hase. Ognuno aveva le proprie motivazioni personali per fuggire.

A 19 anni con una richiesta di permesso di uscita verso l'Ovest, Hase si trovò lasciato indietro a Eisenach quando il permesso dei suoi genitori fu approvato ma non il suo. Il regime comunista era riluttante a lasciare i suoi giovani lavoratori. La famiglia rimase separata dal Muro di Berlino e dai pesanti controlli di frontiera tra i due territori tedeschi.

"La mancanza dei miei genitori e l'aumento del malcontento nel mio lavoro in fabbrica a causa del loro crescente influsso furono entrambi fattori importanti nella mia decisione di fuggire", ricorda Hase. Agendo sulla sua nuova determinazione, il giovane tedesco si recò a Praga dopo aver visto notiziari televisivi preoccupanti sui rifugiati.

All'arrivo, Hase era diffidente nei confronti degli ufficiali della dogana della Germania Est che eseguivano ispezioni del corpo sul treno. All'ambasciata, trovò una folla di rifugiati con obiettivi condivisi. Il "Palais Lobkowicz" ospitava circa 4500 persone, con strutture insufficienti per soddisfare le loro crescenti esigenze.

Le condizioni di vita disumane portarono a code che serpeggiavano per le aree principali, trasformandosi in condizioni pericolose e insalubri. Per molti, le settimane di attesa della libertà ebbero il loro peso. I casi di malattia e panico erano minacce costanti.

"Ascoltate, abbiamo alcune informazioni per voi..."

"Ripensandoci ora, mi resi conto che la mia prigionia non sembrava così opprimente", dice Hase. "Mi sentivo al sicuro sapendo di essere al sicuro". Il trambusto dell'ambasciata innescò intense discussioni diplomatiche tra Bonn, Mosca e Berlino Est, sebbene infruttuose per un lungo periodo.

Il 30 settembre 1989, con un'atmosfera di attesa palpabile nell'aria, Hase si svegliò dal suo sonno per trovarsi circondato da un'assemblea insolita. Sentendo voci sconosciute, il 19enne dagli occhi spalancati si avvicinò alla fonte e riconobbe il ministro degli Esteri federale Hans-Dietrich Genscher.

Parlando alla folla, Genscher annunciò che ai rifugiati sarebbe stato concesso di uscire dalla loro prigionia. I fortunati rifugiati avrebbero poi continuato il loro viaggio a bordo di treni attraverso il territorio della Germania Est. L'umore collettivo si rabbuiò quando si resero conto che probabilmente avrebbero ancora dovuto affrontare altre sfide.

I sospetti infondati si intensificarono quando la gente si chiese se tutto ciò non fosse parte di un piano architettato dal regime comunista della Germania Est. Tuttavia, non appena il primo gruppo attraversò il confine tra Ovest e Est della Germania, la gioia e il sollievo erano palpabili.

"Il treno oscillava", ricorda Hase. "Era enorme e tutti sbirciavano fuori dai finestrini del treno. Si stava facendo buio. Quello era l'Ovest - e noi eravamo lì".

L'esodo dei rifugiati continuò

La notizia della libertà che attendeva coloro che fuggivano dalla Germania Est si diffuse, portando un'ondata di nuovi rifugiati all'ambasciata tedesca dell'Ovest a Praga. Il 3 ottobre, circa 4000 persone si unirono alle file dei rifugiati in cerca di nuovi inizi. Seguirono altri treni speciali, trasportando altri rifugiati stanchi attraverso il territorio.

Per cercare di controllare l'esodo, la Germania Est chiuse infine i suoi confini con la Cecoslovacchia. Tuttavia, ciò servì solo ad accendere ulteriormente la popolazione. Le proteste di massa a Lipsia si intensificarono, alimentate da un'ondata di risentimento. Tuttavia, Berlino Est alla fine cedette, consentendo ai suoi cittadini di viaggiare verso l'Ovest attraverso la Cecoslovacchia.

Le crepe nella Cortina di Ferro iniziarono a mostrare i segni mentre le restrizioni sui viaggi si attenuavano gradualmente. Il 1° novembre, la Germania Est facilitò il transito dei suoi cittadini verso l'Ovest. Inoltre, solo due giorni dopo, la DDR consentì il viaggio ininterrotto verso la Repubblica Federale, un cambiamento rivoluzionario nella politica.

Lo smantellamento del Muro di Berlino si avvicinava rapidamente. L'11 novembre 1989, la leggendaria struttura infine cedette di fronte alla forza della storia, cadendo a terra e frantumando la precedente divisione imprendibile tra Est e Ovest.

Quando racconta le sue esperienze alle generazioni più giovani, Hase spesso riceve la stessa domanda: "Perché non hai aspettato solo alcune settimane in più?" La sua risposta è semplice: "Nessuno può prevedere le conseguenze di un evento storico come quello che abbiamo vissuto; non avremmo saputo cosa sarebbe potuto accadere se avessimo aspettato e avessimo deciso di non fuggire".

Nel contesto degli eventi storici che hanno scosso la Germania Est, Eisenach non fu un'eccezione. Molti residenti di Eisenach, compreso Hase, aspiravano a lasciare la RDT, motivati dalle loro circostanze personali e dal desiderio di cambiamento.

Il governo della RDT si trovò sotto pressione crescente man mano che sempre più persone cercavano di fuggire, con migliaia che si radunavano alle ambasciate tedesche dell'Ovest, come quella di Praga, per richiedere l'asilo.

