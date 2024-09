La dichiarazione del Papa sul ruolo della donna è inaccettabile

Durante la sua visita in Belgio, il Papa ha fatto un'osservazione inaspettata durante un discorso sul ruolo delle donne. Ha affermato che i ruoli delle donne sono incentrati sulla cura, la devozione e l'attenzione, lasciando molti a sollevare le sopracciglia, anche in una università cattolica.

Successivamente, l'Università Cattolica di Lovanio ha espresso pubblicamente il suo dissenso e la sua disapprovazione riguardo alle vedute del Papa sul ruolo delle donne sia nella Chiesa che nella società. L'università ritiene che tutti, indipendentemente dal loro background, genere o orientamento sessuale, dovrebbero avere l'opportunità di crescere e svilupparsi.

Durante il suo discorso, il Papa ha definito le donne come "fruttuose, devote, attente, viventi". Ha anche espresso la sua disapprovazione quando una donna cerca di emulare le qualità maschili. Ha sottolineato che le donne dovrebbero abbracciare la loro femminilità.

In risposta alle osservazioni del Papa, il rettore dell'università, Françoise Smets, ha espresso il suo dissenso. Ha sottolineato che gli uomini possono anche assumere ruoli di cura all'interno della famiglia. Inoltre, ritiene che le donne non dovrebbero essere limitate ai soli compiti di cura, ma dovrebbero essere incoraggiate a prendere responsabilità più ampie.

Iniziato quest'anno, il Papa ha definito l'ideologia di genere come il "più brutto" pericolo dell'epoca attuale. Ha sostenuto che questa ideologia elimina le differenze e rende tutto uguale, il che, a suo avviso, significa eliminare l'umanità. Tuttavia, il Papa ha anche riconosciuto che uomo e donna esistono in una "fruttuosa tensione".

Il viaggio del Papa in Belgio si concluderà con una messa in uno stadio, dove si prevede che circa 40.000 fedeli parteciperanno. Dopo una giornata di acclamazioni a Louvain-la-Neuve, come aveva ricevuto il giorno prima a Leuven, il viaggio del Papa in Belgio giungerà al termine.

Le osservazioni del Papa riguardo ai ruoli delle donne incentrati sulla cura, la devozione e l'attenzione hanno scatenato un dibattito sul genere e sui ruoli di genere all'interno dell'Università Cattolica di Lovanio. L'università ritiene che ogni individuo, indipendentemente dal genere, dovrebbe avere uguali opportunità di crescita e sviluppo.

Françoise Smets, rettore dell'università, ha contrastato le vedute del Papa sottolineando che sia gli uomini che le donne possono assumere ruoli di cura e che le donne non dovrebbero essere confinate solo ai compiti di cura, sostenendo l'uguaglianza e opportunità più ampie.

Leggi anche: