La Deutsche Bank rifiuta le proposte di acquisto.

Il governo tedesco sta valutando la possibilità di vendere le sue quote in Commerzbank. Inizialmente, intende ridurre la sua partecipazione nella banca, come rivelato dalla Bundesbank martedì sera.

Commerzbank è stata un'obiettivo interessante per l'acquisizione da parte di istituzioni finanziarie locali e internazionali negli anni. In passato è stata esplorata una possibile fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank, ma i colloqui sono falliti nel 2019.

Commerzbank ha affrontato difficoltà finanziarie durante la crisi economica del 2008 e ha avuto bisogno di un totale di €18,2 miliardi di aiuti dal Fondo di Stabilizzazione del Mercato Finanziario (FMS) del governo nel 2008 e nel 2009. Finora, sono stati restituiti circa €13,15 miliardi di questo aiuto. Il governo tedesco detiene attualmente una quota del 16,49% in Commerzbank, acquisita attraverso il FMS.

In risposta a una domanda al summit bancario di Handelsblatt a Francoforte, il CEO di Deutsche Bank, Christian Sewing, ha dichiarato di concentrarsi esclusivamente su Deutsche Bank. Ha inoltre insistito sul fatto che la probabilità che Deutsche Bank acquisisca Commerzbank sotto la sua guida è minima.

Despite the CEO of Deutsche Bank expressing minimal interest in acquiring Commerzbank, some international investors might still be considering a takeover proposal. However, the German government, having previously bailed out Commerzbank and still holding shares, may choose to reject any offer deemed unfair or detrimental to the country's financial interests.

