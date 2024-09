- La Deutsche Bank non ha alcuna intenzione di acquistare Commerzbank.

Il governo tedesco ha dichiarato l'intenzione di disinvestire dalla sua proprietà della Commerzbank, iniziando con una riduzione della sua quota di partecipazione, come annunciato dall'Agenzia finanziaria tedesca lo scorso martedì sera.

Ci sono state numerose speculazioni sul fatto che la Commerzbank possa essere un potenziale obiettivo di takeover per banche sia nazionali che internazionali, tra cui la Deutsche Bank, con cui aveva precedentemente discusso di una fusione. Questi negoziati sono falliti nel 2019.

Durante la crisi finanziaria del 2008, la Commerzbank ha incontrato difficoltà finanziarie e ha richiesto un totale di 18,2 miliardi di euro in iniezioni di capitale dal Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (FMS) del governo tedesco nel 2008 e nel 2009. Al momento, sono stati restituiti circa 13,15 miliardi di euro, lasciando lo stato con una quota del 16,49% nella Commerzbank, detenuta attraverso il FMS.

Sotto la guida di Christian Sewing, CEO della Deutsche Bank, ha pubblicamente respinto qualsiasi piano futuro per la Deutsche Bank di takeover della Commerzbank, dichiarando al summit bancario di Handelsblatt a Francoforte, "Ci stiamo concentrando sulla Deutsche Bank", e aggiungendo inoltre, "un takeover della Commerzbank da parte della Deutsche Bank non è un problema".

