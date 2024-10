La Deutsche Bahn sta aumentando le tariffe dei trasporti.

Viaggi in treno a lunga distanza stanno diventando sempre più costosi, soprattutto per coloro che non hanno diritto a prezzi scontati. Questo è dovuto all'aumento dei prezzi da parte delle Ferrovie Tedesche, con le tariffe Flex che aumentano in media del 5,9% e i prezzi della Bahncard 100 che aumentano del 6,6%, come annunciato dalla compagnia. I prezzi dei biglietti per alcune tratte aumenteranno anche.

Secondo le Ferrovie Tedesche, l'aumento dei prezzi è una conseguenza delle attuali difficoltà economiche e di un significativo aumento dei costi, in particolare a causa degli ultimi accordi salariali. I prezzi per le BahnCards 25 e 50, nonché i prezzi iniziali per i biglietti Super Sparpreis e Sparpreis, rimarranno invariati.

La giustificazione per l'aumento dei prezzi è data dalle sfide economiche e dagli aumenti dei costi, principalmente a causa degli ultimi accordi salariali. I prezzi aumentati della Bahncard 100 rifletteranno anche l'aumento del prezzo del biglietto tedesco di nove euro. Attualmente, una Bahncard 100 per la seconda classe costa €2.988 per i passeggeri under 27 e €4.550 per i passeggeri più anziani.

Il dilemma del debito delle Ferrovie Tedesche

I biglietti per il nuovo orario, efficace dal 15 dicembre, possono essere prenotati dal 16 ottobre. I vecchi prezzi saranno ancora validi fino al 14 dicembre, secondo la compagnia ferroviaria. Lo scorso anno, i prezzi Flex e la Bahncard 25 sono aumentati in media del 5%. Nel dicembre 2022, il prezzo Flex è aumentato del 6,9%.

Gli aumenti dei prezzi erano previsti. Il debito della società di proprietà dello stato ha raggiunto un miliardo di euro, con un debito netto di €32 miliardi. Di recente, la filiale logistica DB Schenker è stata venduta al concorrente danese DSV per circa €14,3 miliardi, con l'obiettivo di ridurre il debito.

Con la vendita di Schenker, le Ferrovie Tedesche si stanno concentrando maggiormente sul loro core business incentrato sui treni. Schenker era spesso criticato dai critici delle ferrovie a causa della sua alta quota di trasporti su strada, aerei e marittimi, che si riteneva non fosse in linea con il ruolo dell'azienda.

Le difficoltà economiche e gli aumenti dei costi, compresi gli accordi salariali, hanno portato a significativi aumenti dei prezzi per la Bahncard 100, che riflettono l'aumento del prezzo del biglietto tedesco di nove euro. Di conseguenza, il costo complessivo dei viaggi in treno a lunga distanza in Germania sta diventando sempre più elevato.

Le sfide economiche e il alto debito delle Ferrovie Tedesche, che ha raggiunto un miliardo di euro con un debito netto di €32 miliardi, hanno reso necessaria la vendita della loro filiale logistica DB Schenker a DSV per €14,3 miliardi, con l'obiettivo di ridurre il debito e concentrarsi sul loro core business incentrato sui treni.

Leggi anche: