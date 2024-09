La Deutsche Bahn offre una Bahncard 50 con sconto del 50% per un periodo di due settimane.

A partire da martedì, Deutsche Bahn offre la Bahncard 50 standard a un prezzo ridotto per circa due settimane. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia lunedì, la Bahncard 50 per persone di età compresa tra 27 e 64 anni costerà 122 euro invece di 244 euro in seconda classe e 246 euro invece di 492 euro in prima classe.

In modo simile, ci sono sconti per la Bahncard 50 per anziani e giovani: la Senior Bahncard 50 sarà venduta a 99,99 euro invece di 122 euro in seconda classe e 195 euro invece di 241 euro in prima classe. La "Mia Bahncard" per persone under 27 sarà disponibile a 69,99 euro invece di 79,90 euro in seconda classe e 195 euro invece di 241 euro in prima classe.

Questa offerta dura fino al 13 ottobre ed è esclusiva per nuovi clienti. Non sono disponibili opzioni di upgrade per i passeggeri che già possiedono un'altra Bahncard, secondo la compagnia.

Una sottoscrizione della Bahncard dura un anno e si rinnova automaticamente per un altro anno, a meno che non venga cancellata almeno quattro settimane prima della scadenza. Con la Bahncard 50, i passeggeri ottengono costantemente uno sconto del 50% sui biglietti Flexpreis e del 25% sui biglietti Sparpreis al momento della prenotazione.

Se state pianificando un viaggio lungo, considerate l'acquisto di un pass ferroviario. Gli sconti della Bahncard 50 non si applicano ai titolari di Bahncard esistenti, anche se stavano pensando di aggiornare i loro pass attuali.

