La Deutsche Bahn non è ora in grado di fornire fondi alla sua società affiliata alla logistica.

La divisione merci della ferrovia tedesca, DB Cargo, sta attraversando una profonda ristrutturazione a causa di perdite finanziarie che ammontano a centinaia di milioni di euro all'anno, tradizionalmente coperte dalla sua società madre. Questo cambiamento è guidato dall'UE, che considera il sostegno continuo a DB Cargo come una distorsione della concorrenza e ha avviato una procedura di infringement. Il verdetto è atteso per ottobre.

DB Cargo, una filiale della ferrovia tedesca, ha fatto affidamento sulla sua società madre per coprire le sue perdite annuali per anni. Questa pratica è stata percepita dall'UE come un ostacolo alla concorrenza equa tra le altre ferrovie merci, portando all'avvio di una procedura di infringement.

I primi segnali suggeriscono che DB Cargo deve rapidamente passare alla redditività e modificare significativamente la sua strategia operativa. L'autorità della concorrenza ha concesso alla ferrovia merci circa due anni per diventare redditizia, consentendole di continuare come filiale al 100% all'interno del gruppo societario della ferrovia federale. Non c'è richiesta per DB Cargo di rimborsare i precedenti pagamenti di sostegno alle perdite.

"Piano di Trasformazione Esteso Avviato"

Secondo i rappresentanti del Ministero federale dei trasporti (BMDV), è stato avviato un piano di trasformazione esteso per garantire un futuro legale e sostenibile per DB Cargo. Il governo tedesco, il consiglio di amministrazione di DB AG e DB Cargo AG concordano sull'urgenza di affrontare la crisi economica prolungata di DB Cargo AG e di attuare immediate misure.

Attualmente, DB Cargo sta attraversando una fase di ristrutturazione su larga scala, con l'attenzione rivolta all'allocazione delle risorse nell'amministrazione e al raffinamento di vari settori aziendali. Sono in corso trattative con la Federazione dei sindacati dei trasporti e delle ferrovie (EVG), con l'accento posto sui problemi legati alla trasformazione.

Una parte significativa delle perdite proviene dal traffico a carro singolo. In questo modello, i carichi vengono prelevati direttamente dai clienti industriali e assemblati in lunghi treni nelle stazioni di smistamento, per poi essere smontati e trasportati individualmente alla stazione di destinazione. Molti esperti argomentano che il traffico a carro singolo è economicamente insostenibile. Il governo federale sovvenziona il traffico a carro singolo.

La preoccupazione dell'UE per il sostegno continuo a DB Cargo contribuisce al più ampio dibattito sull

