La detenzione preventiva di Brittney Griner in Russia è stata prorogata di un mese, secondo quanto riferiscono i notiziari statali russi.

La Griner, che secondo il governo statunitense è detenuta ingiustamente, può ora essere tenuta in custodia cautelare almeno fino al 18 giugno, come ha stabilito venerdì un tribunale di Khimki, alle porte di Mosca, come riporta la TASS, citando il servizio stampa del tribunale.

All'uscita dall'udienza di venerdì presso il tribunale di Khimki, la donna era ammanettata e indossava un pullover arancione con cappuccio e la testa bassa, come mostra una foto dell'Associated Press.

Un funzionario dell'ambasciata statunitense ha potuto parlare con la Griner a margine dell'udienza di venerdì mattina, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price.

"Il funzionario ha potuto confermare che Brittney Griner sta facendo il meglio che ci si possa aspettare in quelle che si possono solo descrivere come circostanze estremamente difficili", ha detto Price in una telefonata informativa di venerdì.

Alcuni sostenitori, tra cui la famiglia di Griner e la WNBA, hanno chiesto con forza il suo rilascio, mentre altri hanno espresso il timore che la Russia possa usare Griner come pedina politica nel contesto delle tensioni per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Due volte medaglia d'oro olimpica e stella delle Phoenix Mercury della WNBA, Griner, 31 anni, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca. Le autorità russe hanno detto che Griner aveva olio di cannabis nel suo bagaglio e l'hanno accusata di contrabbando di quantità significative di una sostanza stupefacente - un reato punibile fino a 10 anni di prigione. L'atleta aveva giocato per una squadra russa durante l'offseason della WNBA, cosa che ha fatto per circa sette stagioni.

A marzo un tribunale russo aveva annunciato di aver prolungato la detenzione preventiva della Griner fino a metà maggio. All'epoca, una fonte vicina alla situazione aveva dichiarato alla CNN che non era stata fissata una data per il processo.

Gli Stati Uniti l'hanno classificata come detenuta ingiustamente

La proroga di venerdì della detenzione preventiva di Griner "non era inaspettata", ha dichiarato un portavoce della WNBA, "e la WNBA continua a lavorare con il governo degli Stati Uniti per riportare a casa BG in modo sicuro e il prima possibile".

Il Dipartimento di Stato americano ha classificato la Griner come ingiustamente detenuta in Russia e il suo caso è gestito dall'ufficio dell'inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per gli affari degli ostaggi, ha confermato un funzionario del Dipartimento di Stato alla CNN la scorsa settimana. L'ufficio guida gli sforzi diplomatici del governo per ottenere il rilascio di americani ingiustamente detenuti all'estero.

L'ufficio ha svolto un ruolo importante nell'assicurare il rilascio del cittadino statunitense e veterano dei Marines Trevor Reed dalla Russia il mese scorso. Reed è stato rilasciato in uno scambio di prigionieri con il cittadino russo Konstantin Yaroshenko.

"A prescindere dai procedimenti legali russi, Brittney Griner è stata ufficialmente designata come detenuta ingiustamente dal governo degli Stati Uniti ed è trattenuta da 85 giorni", ha dichiarato venerdì Lindsay Colas, agente della Griner. "Per questo motivo - e per rispetto della sacralità dello sport e per sostenere la fiducia di tutti gli atleti che viaggiano all'estero per competere - ci aspettiamo che la Casa Bianca utilizzi tutte le opzioni per riportarla a casa immediatamente e in sicurezza".

Anche il Richardson Center, che si occupa privatamente di difendere le famiglie di ostaggi e detenuti, ha dichiarato che sta lavorando per conto della famiglia Griner per cercare di ottenere il suo rilascio.

Griner è stata la prima scelta al draft WNBA del 2013 ed è una delle migliori giocatrici di tutti i tempi della lega.

La lega, che la settimana scorsa ha iniziato la sua 26esima stagione regolare senza Griner, onorerà la sette volte All-Star con le sue iniziali e il suo numero di maglia (42) lungo i bordi di tutti i 12 campi di gioco. La Griner riceverà anche l'intero stipendio WNBA, ha dichiarato la lega.

La scorsa stagione, Griner si è classificata seconda nelle votazioni per il premio di giocatrice più preziosa. Il centro di 2 metri e 9 ha portato le Mercury alle finali WNBA, dove Phoenix ha perso contro le Chicago Sky.

Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi e Steve Almasy della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com