La derivazione di Omicron XBB.1.5 potrebbe guidare l'aumento di nuove Covid-19 negli Stati Uniti

Il risultato è stato un aumento graduale dei casi e dei ricoveri che non è mai sembrato raggiungere i picchi dell'ondata BA.5 di quest'estate e non è stato certo paragonabile allo tsunami di malattie causato dal ceppo Omicron originale un anno fa.

Ma venerdì, il cruscotto delle varianti Covid-19 dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie ha rivelato un nuovo cavallo nero che potrebbe presto spazzare il campo: XBB.1.5.

Il CDC stima che XBB.1.5 abbia più che raddoppiato la sua quota di Covid-19 ogni settimana negli ultimi quattro, passando da circa il 4% al 41% delle nuove infezioni nel mese di dicembre. Nel Nord-Est, secondo le stime del CDC, XBB.1.5 sta causando il 75% dei nuovi casi.

"Da alcuni mesi non si vedeva una variante che decollasse a questa velocità", ha dichiarato Pavitra Roychoudhury, direttore del sequenziamento Covid-19 presso il laboratorio di virologia della University of Washington School of Medicine.

I virologi e gli epidemiologi sostengono che questo sottofilone Omicron ha caratteristiche che gli conferiscono il potenziale di guidare una nuova ondata di casi di Covid-19 negli Stati Uniti, anche se non è ancora chiaro quanto sarà grande questa ondata e se potrebbe mandare molte più persone in ospedale.

Nonostante la recente preoccupazione che una nuova minaccia di Covid-19 possa provenire dall'ondata in corso in Cina, gli esperti sottolineano che XBB.1.5 sembra essere nato negli Stati Uniti. È stato rilevato per la prima volta a New York e nel Connecticut alla fine di ottobre, secondo il GISAID, uno sforzo globale per catalogare e tracciare le varianti del coronavirus.

Trevor Bedford, professore di biologia computazionale presso il Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, ha dichiarato che XBB.1.5 ha un tasso di crescita simile a quello del suo cugino lontano BA.5.

Bedford ha stimato il suo numero riproduttivo effettivo - il numero di nuove infezioni che si prevede saranno causate da ogni persona infetta - a circa 1,6, circa il 40% in più rispetto al suo concorrente più prossimo.

"Mi aspetto un aumento della circolazione nelle prossime settimane", ha scritto Bedford in un'e-mail. L'aumento potrebbe non riflettersi nel numero di casi, ha sottolineato, poiché un maggior numero di persone effettua il test a casa e i loro casi potrebbero non essere conteggiati a meno che non ricorrano a cure mediche e ricevano un esame di laboratorio per confermare i risultati. "Quindi guarderei ai ricoveri nei gruppi di età vulnerabili [come gli anziani] come migliore indicatore dell'ondata", ha scritto.

Sottovarianti scivolose

XBB.1.5 è il prodotto di una ricombinazione: Due discendenti di BA.2, la sottovariante che ha guidato una modesta ondata di casi negli Stati Uniti in aprile, si sono scambiati pezzi del loro codice genetico, dando luogo a 14 nuove mutazioni nelle proteine di punta del virus rispetto a BA.2 e a una nuova sottovarietà, XBB.

L'XBB ha provocato un'ondata di casi a Singapore quest'autunno, ma non ha mai guadagnato molto terreno negli Stati Uniti. Qui ha dovuto competere con una serie di varianti co-circolanti che hanno evoluto in modo indipendente alcune delle stesse mutazioni, rendendole più simili tra loro.

Tuttavia, gli scienziati hanno tenuto d'occhio XBB e i suoi derivati.

Il dottor David Ho, professore di microbiologia e immunologia alla Columbia University, ha recentemente testato nel suo laboratorio virus ingegnerizzati per avere i picchi di XBB e XBB.1, nonché BQ.1 e BQ 1.1, contro gli anticorpi provenienti dal sangue di persone che erano state infettate, che erano state vaccinate con il vaccino originale e con il nuovo vaccino bivalente, e che erano state sia infettate che vaccinate. Il suo team ha anche testato 23 trattamenti con anticorpi monoclonali contro questi nuovi sublineages.

Ha scoperto che l'XBB.1 è stato il più sfuggente di tutti. Aveva una probabilità 63 volte inferiore di essere neutralizzato dagli anticorpi presenti nel sangue di persone infette e vaccinate rispetto al BA.2 e 49 volte inferiore rispetto al BA.4 e al BA.5.

In termini di evasione immunitaria, Ho afferma che queste varianti si sono allontanate dagli anticorpi che abbiamo creato per combatterle, così come la variante Omicron originale si è allontanata dai virus Covid-19 che l'hanno preceduta circa un anno fa.

L'autore definisce questi livelli di evasione immunitaria "allarmanti" e afferma che potrebbero compromettere ulteriormente l'efficacia dei vaccini Covid-19. Le sue scoperte sono state recentemente pubblicate sulla rivista Cell.

Ho ha dichiarato lunedì che XBB.1.5 ha la stessa storia in termini di evasione anticorpale di XBB.1, il che significa che ha il potenziale per sfuggire alle protezioni delle vaccinazioni e delle infezioni passate. È anche resistente a tutti gli attuali trattamenti anticorpali, compreso Evusheld.

Un altro asso nella manica

Oltre a essere altamente evasivo dal punto di vista immunitario, XBB.1.5 ha un ulteriore asso nella manica che sembra contribuire ad alimentarne la crescita. Ha una mutazione chiave nel sito 486, che gli permette di legarsi più strettamente all'ACE2, la porta che il virus utilizza per entrare nelle nostre cellule.

"La mutazione permette chiaramente a XBB.1.5 di diffondersi meglio", ha scritto in un'e-mail Jesse Bloom, virologo computazionale del Fred Hutchinson Cancer Center.

Questa mutazione è stata segnalata per la prima volta da Bloom, che studia l'evoluzione dei virus e delle proteine virali, come una mutazione che potrebbe essere importante per la fitness virale. È stata confermata da Yunlong Cao dell'Università di Pechino.

"Ha una migliore capacità di entrare nelle cellule", ha detto Roychoudhury, il che significa che è più infettivo.

Tuttavia, gli esperti affermano che è difficile sapere quanto della crescita di XBB.1.5 possa essere attribuita alle proprietà del virus e quanto semplicemente a un buon tempismo.

L'arrivo delle vacanze, durante le quali è più probabile che le persone viaggino e socializzino, dà a qualsiasi infezione - che si tratti di influenza, Covid-19 o RSV - un maggiore spazio di manovra.

"La maggior parte dei funzionari della sanità pubblica si sarebbe aspettata un aumento dei casi di Covid-19, anche prima di conoscere l'XBB.1.5", ha dichiarato Andrew Pekosz, professore della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health che studia la replicazione virale. "Quindi, non è ancora chiaro se l'aumento dei casi di Covid che si verifica durante le vacanze sia dovuto alle interazioni sociali che le persone hanno avuto o se sia specificamente legato a XBB.1.5". Probabilmente entrambe le cose stanno contribuendo".

La maggior parte degli esperti ha dichiarato che, pur prevedendo che XBB.1.5 possa causare un maggior numero di malattie, non si aspetta che queste infezioni siano necessariamente più gravi.

Guardando al Nord-Est, dove si pensa che XBB.1.5 stia causando la maggior parte delle infezioni, Michael Osterholm, che dirige il Centro per la ricerca e la politica sulle malattie infettive dell'Università del Minnesota, vede un motivo di speranza.

Osterholm osserva che i richiami aggiornati dovrebbero fornire una certa protezione, anche contro questo ceppo altamente evasivo dal punto di vista immunitario.

"Forniscono comunque un livello di immunità che può non impedire di essere infettati, ma che può avere un impatto significativo sul fatto che ci si ammali gravemente o meno e si muoia", ha detto. "I dati più recenti in nostro possesso mostrano che chi ha il vaccino bivalente ha un rischio di morte tre volte inferiore rispetto a chi non lo ha".

Tuttavia, gli americani hanno tardato a ricevere i nuovi richiami. Secondo i dati del CDC, solo il 15% degli americani idonei ha fatto il richiamo aggiornato. Tra gli anziani - quelli di età pari o superiore a 65 anni - solo circa 1 su 3 si è sottoposto all'aggiornamento.

Gli esperti notano anche che, sebbene i trattamenti con anticorpi non funzionino contro questa sotto-linea, altri antivirali, come il Paxlovid e il remdesivir, dovrebbero essere ancora efficaci.

I test rapidi continuano a funzionare, così come le maschere, la ventilazione e il filtraggio dell'aria negli ambienti chiusi, quindi anche se il virus continua a evolversi, ci sono ancora buoni modi per proteggersi dal contagio di Covid-19.

"Non sembra che stia causando malattie più gravi, e quindi penso che la situazione in circolazione oggi sia molto diversa da quella di un anno fa", ha detto Osterholm. "C'è così tanta immunità nella popolazione che non credo che decollerà".

Fonte: edition.cnn.com