Dopo più di 20 anni - La deputata del Bundestag Kati Engel lascia il Partito di Sinistra

Solo pochi giorni prima delle elezioni statali del 1° settembre, la parlamentare di stato del Partito di Sinistra Kati Engel ha rassegnato le dimissioni dal partito. Un portavoce della sede statale ha confermato che Engel aveva dichiarato le sue dimissioni via email. Su Facebook, la 42enne della West Thuringia ha scritto che aveva deciso di intraprendere questo passo in relazione alle indagini su sospetti di possesso di materiale pedopornografico contro un altro parlamentare del Partito di Sinistra.

"Oggi, dopo oltre vent'anni, ho dichiarato le mie immediate dimissioni dal Partito di Sinistra", ha scritto Engel in un post. "In quanto politica dei bambini, trovo inaccettabile come il partito sta gestendo le accuse di pedopornografia all'interno delle proprie file", ha criticato, tra le altre cose, che il parlamentare sospetto non fosse stato invitato a rinunciare al suo mandato attuale nel parlamento statale.

Le indagini sono state uno shock per il partito. Dopo la sospensione dell'immunità, l'ufficio parlamentare statale del parlamentare in questione è stato perquisito martedì. Secondo le dichiarazioni precedenti del capo della fazione del Partito di Sinistra Steffen Dittes, l'uomo aveva annunciato che avrebbe sospeso tutti i suoi incarichi nel partito e nella fazione. Questo si applica anche alle sue attività nella campagna elettorale statale.

Molti rappresentanti della Sinistra avevano reagito scioccati alle accuse. Se le accuse sono vere, si aspetta conseguenze severe, ha scritto il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow su X. "Deve essere chiarito rapidamente, in modo completo e coerente". Dittes e la direzione del partito hanno offerto qualsiasi supporto alla polizia e alla procura.

Engel era la portavoce della politica dei bambini e dei giovani nella fazione. La 42enne ha aderito al partito predecessore della Sinistra, il PDS, nel 2003 e ha fatto parte del parlamento statale dal 2014. Non si candiderà per le prossime elezioni statali.

Engel ha annunciato che non avrebbe partecipato alle prossime elezioni statali a causa delle sue dimissioni. La perquisizione nell'ufficio parlamentare statale del parlamentare sospetto è stata effettuata dopo la rivelazione di Engel sui sospetti di pedopornografia.

