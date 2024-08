La depressione tropicale Debby si sta accelerando verso nord-est, minacciando di scatenare inondazioni e tornado.

Più di 17 milioni di persone sono sotto avvisi di tornado fino a venerdì mattina, estendendosi attraverso parti della Carolina del Nord, Virginia, West Virginia e Maryland, ha detto il Centro di Predizione delle Tempeste.

Although Debby si è indebolita da una tempesta tropicale a una depressione tropicale giovedì, è ancora in grado di causare disordini mentre si spinge più a nord verso New York e New England venerdì.

Traccia la tempesta: il percorso di Debby

Almeno sette persone sono morte nel Sudest dal momento in cui Debby ha colpito la Florida come una tempesta di categoria 1 lunedì. Le sue piogge torrenziali e i forti venti hanno distrutto case, allagato i quartieri e intrappolato le persone nelle auto, nelle case e nelle barche - e il caldo opprimente nella regione questo weekend potrebbe rendere le operazioni di recupero più difficili.

Ecco gli ultimi aggiornamenti:

• L'avviso di tornado si estende dalla Carolina del Nord al Maryland: Il Centro di Predizione delle Tempeste ha emesso un avviso di tornado fino alle 7 del mattino di venerdì, che si estende attraverso la Carolina del Nord orientale, la Virginia centrale e orientale, la West Virginia orientale e il Maryland. L'area include le città di Raleigh, Richmond, Baltimora e Washington, DC.

• Il bilancio delle vittime aumenta: Una donna di 78 anni è stata trovata morta giovedì dopo che un albero è caduto sul suo roulotte a Rockingham, nella Carolina del Nord, che era sotto un avviso di tornado in precedenza durante il giorno, ha detto uno sceriffo della contea. In precedenza giovedì, un uomo è stato trovato morto nella contea di Wilson, nella Carolina del Nord, dopo che la sua casa è crollata durante un tornado generato da Debby, ha detto un funzionario della contea. Sono state segnalate almeno cinque altre morti legate alla tempesta: quattro persone in Florida e una in Georgia.

• Più di 35 milioni di persone sotto avvisi di allagamento:although the rainfall totals will be lower on Friday compared to earlier this week - when Debby dumped more than a foot of rain on parts of the Southeast - the Northeast has a significant threat of flooding, especially in high-terrain areas. More than 35 million people are under some level of flood alert, stretching over 800 miles from South Carolina up to northern New York and Vermont.

• Dove sta andando Debby: The heaviest rainfall on Friday will spread from central Pennsylvania through central New York and into Vermont. Between 2 to 4 inches of rainfall are expected in the area, with some isolated higher amounts possible. Peak rainfall isn’t expected to hit New York City until after the evening commute hours. And by Saturday morning, the rainfall associated with Debby will quickly be exiting northern New England.

• Il Sud suda sotto il caldo a tre cifre: Hazardous heat has been baking the Southeast in Debby’s wake and is expected to continue throughout the weekend, creating potentially miserable conditions for recovery efforts across the region. While high temperatures in the upper 80s and lower 90s are expected, the heat indices – how the body feels under combined heat and humidity – could exceed 110 degrees. The heat index on Friday could hit 112 degrees in Valdosta, Georgia, and 110 degrees in Jacksonville, Florida.

Tre bambini salvati da un creek a Raleigh durante l'allagamento di Debby

Debby ha scaricato più di un piede di pioggia su parti della Florida, della Georgia e delle Caroline questa settimana, scatenando allagamenti che hanno richiesto interventi di soccorso acquatico mentre alcune persone rimanevano intrappolate in case e veicoli man mano che le acque di allagamento diventavano sempre più torbide.

Tre bambini a Raleigh, nella Carolina del Nord, sono stati salvati giovedì dopo essere scivolati nelle acque tumultuose di un creek che era stato alimentato dalle piogge di Debby, hanno detto i funzionari dei vigili del fuoco locali.

I bambini - l'11enne Andrew; sua sorella di 8 anni, Evelyn; e il loro amico - hanno detto all'affiliata CNN WRAL che avevano cercato di attraversare il creek mentre giocavano, ma erano rimasti sorpresi dall'acqua che scorreva rapidamente. Quando sono arrivati i soccorritori, i bambini si aggrappavano a un ramo dell'albero.

“È stato molto spaventoso perché l'acqua - stava solo scorrendo e c'erano un sacco di bastoncini e ci colpivano. E era molto spaventoso perché alla fine, (il mio amico) era a malapena aggrappato”, ha detto Evelyn a WRAL.

Un altro bambino che aveva attraversato il creek in sicurezza è stato in grado di chiamare il 911. “The rescue team came just in time”, ha detto Evelyn.

“These kids were very lucky today!” ha detto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Raleigh su X. “We know creeks & rivers will be high today, which makes them very dangerous. Please stay safe, Raleigh!”

Raleigh aveva visto 5,35 pollici di pioggia da Debby fino a giovedì sera, e altre parti della Carolina del Nord hanno ricevuto più di un piede di pioggia, compresi più di 15 pollici a Kings Grant e 11,94 pollici a Wilmington.

CNN’s Sharif Paget ha contribuito a questo report.

Leggi anche: