- La demolizione di un albergo per recuperare i corpi prosegue

Dopo il crollo dell'hotel a Kröv, sono in corso i lavori di demolizione per recuperare il secondo corpo. Un escavatore specializzato con braccio esteso ha iniziato a demolire parte del piano superiore: travi, sezioni di parete e altri detriti sono stati rimossi gradualmente. "Sembra che stia procedendo piuttosto bene e senza intoppi", ha dichiarato il portavoce della polizia presente sul posto, Romy Berger.

Il recupero del corpo dell'uomo rimane incerto. "Potrebbe anche essere domani o il giorno successivo", ha detto. Tutto dipende da quanto rapidamente si può realmente procedere. La demolizione è necessaria perché le forze di soccorso non potevano altrimenti recuperare i defunti in sicurezza. Si trova sotto le macerie in un punto inaccessibile in un'area particolarmente a rischio di crollo. Si presume che l'uomo sia il proprietario dell'hotel.

L'edificio nella città della Mosella è crollato tarda sera di martedì, con un piano intero che crollava completamente. Due persone sono morte e una donna morta è già stata recuperata. Ci sono stati anche sette feriti che sono stati salvati dopo diverse ore.

Durata dei lavori incerta

I lavori di demolizione sono iniziati intorno a mezzogiorno con la demolizione del muro a capanna dell'edificio, dove, secondo la polizia, esisteva il maggior rischio di crollo. In seguito, la pesante attrezzatura di un'azienda specializzata avrebbe proceduto passo dopo passo. "Si deve vedere quanto si può fare. Dopo il lavoro di demolizione vero e proprio, inizia il lavoro delicato." Non è possibile stimare il quadro temporale.

Il sito dell'incidente è stato recintato per i lavori di demolizione all'interno di un raggio di 150 metri. Gli abitanti sono stati invitati a tenere le finestre e le porte chiuse a causa dell'aumento della polvere durante i lavori, ha detto la polizia. Non si può escludere una contaminazione da amianto.

Crepe in altri edifici

Secondo i resoconti della polizia, sono state trovate crepe in edifici vicini. Non è chiaro se sono collegate al crollo o vecchi danni e se sono rilevanti per la stabilità degli edifici. Si sta chiarendo la situazione.

Un esperto ha visitato il sito il giorno successivo per valutare la situazione. Ha raccomandato la demolizione per recuperare il corpo in sicurezza. La polizia ha riferito che l'edificio presenta ancora un alto rischio di crollo. L'esperto era presente anche venerdì per monitorare i lavori. Deve anche determinare la causa dell'incidente.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità della Mosella. È prevista una funzione commemorativa e di sostegno per domenica. L'invito del cappellano della polizia dice: "Tutti sono i benvenuti".

La causa della tragedia è ancora sconosciuta. La procura ha avviato un procedimento di indagine per morte e ordinato l'autopsia delle vittime.

A causa del rischio di ulteriori crolli, la demolizione d'urgenza deve continuare fino al recupero sicuro del corpo. La durata esatta dei lavori di demolizione rimane incerta, poiché il progresso dipende dalle condizioni dell'edificio.

