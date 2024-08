- La demolizione del ponte di Ilsetal porta alla chiusura temporanea del sentiero escursionistico.

Il sentiero amato Heinrich-Heine nel distretto di Harz della valle dell'Ilse è stato chiuso dallo scorso estate a causa dei danni subiti da un ponte di legno a seguito della caduta di una grande pietra di granito. Il sentiero di Brema, che porta i escursionisti fino alla vetta di 1141 metri del Brocken, rimane inaccessibile, come confermato dall'amministrazione del Parco Nazionale di Harz a Wernigerode. Il ponte ha incontrato la sua fine lo scorso lunedì.

L'area rimane difficile da attraversare. Secondo il direttore del Parco Nazionale Ralf Schmidt, "La pendenza sopra il tratto di sentiero è visibilmente scivolata e continua a rappresentare un pericolo significativo". Si tratta di uno "scivolamento lento" che si muove più o meno occasionalmente. Inoltre, il fiume Ilse sta indebolendo la pendenza inferiore.

Di conseguenza, non verrà costruito un nuovo ponte. Schmidt ha dichiarato: "La vasta modifica dell'ambiente protetto richiesta per questo non sarebbe giustificata in questo momento nella valle del fiume". Si prevede una valutazione completa della sicurezza al più presto, nella prossima primavera. Nel frattempo, è stato istituito un percorso alternativo per gli escursionisti.

A causa dei rischi per la sicurezza, il sentiero Heinrich-Heine nella valle dell'Ilse in Bassa Sassonia rimane chiuso. Il direttore del Parco Nazionale di Harz, Ralf Schmidt, ha menzionato la pendenza scivolosa sopra il tratto di sentiero e lo scivolamento lento, che rappresentano un pericolo significativo.

Leggi anche: