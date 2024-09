La demolizione del ponte di Dresda è temporaneamente conclusa

Sotto una stretta temporale, parti consistenti del ponte Carola di Dresda, ora crollato, dovevano essere fatte saltare e rimosse prima della minaccia della marea alta in arrivo. Entro domani, le acque in aumento avrebbero reso impossibile qualsiasi ulteriore lavoro sul sito. Inclusi in questi sforzi ci sono l'impiego di attrezzatura militare, specificamente i carri armati dell'esercito tedesco.

Prima dell'anticipata alluvione, le cruciali operazioni di demolizione sul ponte Carol, parzialmente sommerso, sul fiume Elba a Dresda sono state portate a termine con successo. Il portavoce dei pompieri Michael Klahre ha confermato queste informazioni. Ciò si riferisce alla parte del ponte vicino al lato di Neustadt. Ciò significa che il progetto è stato completato in anticipo rispetto alle aspettative iniziali, fissate per la sera di domenica. Purtroppo, una parte del ponte rimane ancora nell'Elba. Il chiaro sulla sponda dell'Elba è stato completato, ha detto Klahre. Entro sera, la macchina sarà rimossa dalla riva.

Il personale ha lavorato sotto pressione per rimuovere i detriti dalla riva prima del pericolo di alluvione in arrivo. I tronconi del ponte sono stati frantumati e rimossi con i camion. Due carri armati di supporto dell'esercito tedesco erano anche presenti per aiutare. L'esercito tedesco ha caricato un video sulla piattaforma X che mostra un carro armato che sposta rami e detriti.

Il Centro di Gestione delle Acque della Sassonia prevede un livello dell'acqua di quattro metri domenica mattina. A questa altezza, non sarebbe possibile alcun lavoro sulla riva. La zona è importante durante l'alluvione perché la corrente deve attraversare la parte sommersa, ha spiegato il capo dell'Ufficio Ambientale di Dresda, René Herold.

La parte del ponte che è crollata nell'Elba mercoledì rimarrà al suo posto per il momento. Secondo le stime attuali, non avrà un impatto significativo sul livello dell'acqua. Potrà essere rimossa solo dopo che l'alluvione si sarà ritirata, secondo il capo del Dipartimento Strade e Infrastrutture, Simone Prüfer. Si stanno sviluppando piani per la demolizione.

