La delusione per i regali capita. Ecco cosa dovreste fare per sentirvi meglio

"Era come un'agitazione interiore e una conversazione che stavo avendo con me stesso: "Devo dire qualcosa? O dovrei semplicemente essere felice di quello che ho ricevuto?". ha ricordato la Eckel.

Eckel sapeva che non avrebbe indossato la collana, poiché ha preferenze specifiche in fatto di gioielli. Ma ora il marito le aveva regalato qualcosa che non le piaceva e si sentiva in colpa per essere rimasta delusa.

Per molte persone, la delusione - seguita dal senso di colpa - è naturale dopo aver ricevuto un regalo che non si sente proprio. Può trattarsi del maglione annuale dei genitori che non è della vostra taglia, di una maglietta con il logo di una band che amavate da adolescenti (ma non più), o di un gioiello d'argento quando indossate solo oro.

Il regalo rimane in magazzino a prendere polvere perché non avete il coraggio di sbarazzarvene. E potreste sentirvi come se i vostri cari non ascoltassero i vostri desideri.

Cosa fare se si riceve un regalo che non si ama

Quando Eckel ha ricevuto la collana dal marito, si è sentita per lo più confusa: perché le aveva regalato la collana invece dell'anello che voleva? Non ricorda più il motivo per cui non aveva preso l'anello, ma ricorda la conversazione che decise di avere con lui.

Gli dissi: "Non voglio sembrare viziato o ingrato. Ma voglio anche capire il tuo modo di pensare", e ne abbiamo parlato, e mi sono sentita meglio", ha detto Eckel. "E lui si è sentito meglio perché gliel'ho detto. Mi ha detto: 'Non voglio che tu ti arrabbi per questo e che io non abbia idea del perché'".

Eckel si è sentita a suo agio nel restituire la collana per usare il denaro altrove, ha detto.

Mielad Owraghi, terapeuta matrimoniale e familiare presso il Loma Linda UniversityBehavioral Medicine Center di Redlands, California, ha affermato che una conversazione di questo tipo può essere utile per alleviare i sentimenti di delusione e di colpa.

"È importante trovare apprezzamento e gratitudine nel regalo stesso", ha detto Owraghi. "Ma se vi sembra di non ricevere i regali che desiderate, allora forse dovete comunicare un po' di più con quella persona, in modo che capisca cosa regalarvi".

Fare domande per capire perché chi ha fatto il regalo ha scelto quel regalo può aiutare chi lo riceve a capire il pensiero che c'è dietro, ha detto Suzanne Degges-White, counselor abilitata e professore e presidente del dipartimento di counseling e istruzione superiore della Northern Illinois University a DeKalb, Illinois.

"I regali ci dicono come pensiamo che la gente ci veda, come pensiamo che la gente percepisca la nostra relazione", ha detto. "E con i partner romantici molte volte, soprattutto nelle fasi iniziali, vogliamo che il regalo sia il simbolo di quanto qualcuno tenga a noi".

È importante avere conversazioni oneste con le persone con cui si ha una relazione a lungo termine per stabilire quali tipi di regali sono graditi e quali no, soprattutto per evitare che lo schema si ripeta nelle festività successive, ha detto Degges-White. Ma se non si tratta di un partner romantico, di un amico intimo o di un membro della famiglia, la soluzione migliore è quella di tacere e ricordare le buone intenzioni di chi fa il regalo.

"Se qualcuno ha scelto con amore qualcosa per te che trovi orribile, ci sentiamo in colpa, perché non vogliamo ferire i sentimenti delle persone, soprattutto di quelle a cui teniamo", ha detto. A volte, indossando quel maglione che non indosseresti mai per assecondare quella persona, "le stai facendo un regalo, trovando piacere nel dono che ti ha fatto".

È il pensiero che conta

Nel 2020, il "Saturday Night Live" della NBC mandò in onda una scenetta su tante mamme che ricevevano vestaglie per Natale. Il Natale di qualche giorno dopo, le mamme di tutto il mondo hanno postato foto con le loro nuove vestaglie in risposta a quello sketch.

Quando si parla di arte del regalo, si dice che è il pensiero che conta, ma un po' più di riflessione del solito può essere utile. "Di solito il regalo migliore è quando qualcuno sa cosa ti piace e ti regala qualcosa che pensa ti piacerà perché ha notato delle cose di te", ha detto Degges-White.

"E quando le persone non riescono a farlo e ci regalano qualcosa di totalmente inadeguato, sentiamo di non essere stati visti e di non essere apprezzati nel modo in cui vorremmo esserlo".

Comunicare le proprie esigenze e i propri desideri ai propri cari è importante per mantenere solide le relazioni, ha detto Owraghi. A sua volta, ascoltare e prendere nota di qualsiasi suggerimento che i vostri cari potrebbero darvi per possibili regali durante l'anno può aiutarvi a sentirvi più preparati quando la stagione tornerà, ha detto.

Eckel, una creatrice di contenuti che dà consigli ai suoi follower su relazioni, genitorialità e salute mentale, l'anno scorso ha pubblicato un video su TikTok sulla sua esperienza con il regalo del marito. Nel video spiegava che, se la situazione fosse stata ribaltata, avrebbe voluto che il marito le dicesse se gli aveva fatto un regalo che non gli piaceva.

"Siamo esseri umani, abbiamo emozioni e certi scenari suscitano emozioni normalissime", ha detto Eckel. "Posso scegliere di parlarne con il mio partner. Oppure posso dire: 'Sai cosa, proverò questa delusione. Sentirò la tristezza. E poi me ne farò una ragione'".

Fonte: edition.cnn.com